Il test match Siena-Perugia verrà trasmesso con l’official broadcaster Olybet.Tv

Mercoledì 28 settembre la Emma Villas Aubay Siena disputerà la sua ultima amichevole precampionato e lo farà contro Leon, Giannelli e compagni. Quindi contro la Sir Safety Susa Perugia. Il team umbro sarà al completo, così come la squadra senese, in un test match che verrà disputato a quattro giorni dall’inizio del campionato. E che quindi potrà dare risposte importanti in vista dell’avvio della Superlega, il campionato dei campioni del mondo.

Siena e Perugia si sono già affrontate in questa fase di precampionato, lo hanno fatto al PalaBarton con gli umbri che si sono imposti per 3-1. Una sfida nella quale mancavano tuttavia ancora vari reduci del Mondiale. Che invece saranno tutti in campo al PalaEstra il 28 settembre, per il piacere dei tifosi e degli appassionati di volley.

Tra l’altro le due squadre si affronteranno poi presto in campionato, perché il calendario le metterà di fronte già alla seconda giornata: la partita verrà giocata domenica 9 ottobre al PalaEstra a partire dalle ore 18. Sarà quello l’esordio stagionale casalingo dei senesi, che sette giorni prima dovranno invece andare in trasferta a sfidare un’altra delle big del torneo: Trento.

Al PalaEstra si attende per l’amichevole del 28 settembre una buonissima affluenza di pubblico. Perché in campo ci sarà da divertirsi, lo spettacolo sarà assicurato. Sugli spalti non mancheranno i tricolori, per rendere merito a Pinali, Giannelli e compagni di Nazionale per quanto hanno fatto nella recente competizione dei Campionati del mondo. Nel corso della quale hanno portato l’Italia sul tetto dell’universo, andando a vincere la medaglia d’oro della manifestazione.

Per chi il 28 settembre non si potrà recare al palazzetto di viale Sclavo verrà comunque assicurata una diretta, gratuita, che verrà effettuata da Olybet.Tv. Alla radice di questa iniziativa del club biancoblu sta la convergenza di progettualità delle due realtà, convergenza che ha consentito di vedere l’unione tra Emma Villas Aubay Siena ed Olybet.Tv ai fini di un servizio ottimale offerto alle tifoserie di entrambe le squadre ed inaugurare il nuovo e imminente campionato di SuperLega.

Le immagini dell’incontro saranno dunque disponibili a tutti, su telefonino o su computer. Per accedere gratuitamente alla diretta basta registrarsi su https://olybet.tv/siena- perugia/ per ricevere una mail contenente il link Youtube dove sarà possibile assistere al match a partire da mezz’ora prima dell’inizio.