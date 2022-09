NHL: i Montreal Canadiens scelgono RBC come primo sponsor di maglia

di Marco Casalone) – INHL), hanno recentemente ufficializzato il primo sponsor di maglia della loro storia: a partire dalla prossima stagione, infatti, il logo della Royal Bank of Canada (RBC, il principale istituto bancario del Canada) comparirà sulla divisa da gioco casalinga della squadra del Québec. ) – I Montreal Canadiens , franchigia canadese militante nella National Hockey League statunitense (), hanno recentemente ufficializzato il primo sponsor di maglia della loro storia: a partire dalla prossima stagione, infatti, il logo della) comparirà sulla divisa da gioco casalinga della squadra del

I dettagli economici dell’accordo non sono stati resi noti ma, secondo gli addetti ai lavori, la RBC verserà oltre 6 milioni di dollari a stagione alla società per i prossimi 5 anni.

I Canadiens hanno dunque deciso di sfruttare l’introduzione dello sponsor di maglia, fino a pochi mesi fa vietato dal regolamento della lega, nonostante il parere negativo dei propri sostenitori, contrariati dalla scelta della Royal Bank di mantenere i colori originali del proprio simbolo (giallo e blu), cromaticamente opposti ai colori sociali del club (rosso, bianco e blu).

La partnership è stata aspramente criticata anche dalla sezione del Québec dell’organizzazione ambientalista Greenpeace che, tramite il suo portavoce Patrick Bonin, ha definito la RBC come “la banca canadese maggiormente responsabile del cambiamento climatico” ed invitato i tifosi che acquisteranno la divisa “a colorare di nero il simbolo dell’istituto che sta letteralmente contaminando la storia dei Canadiens”.

Il board della franchigia più vittoriosa dell’intera NHL (con ben 24 affermazioni nella Stanley Cup) non si è però lasciato in alcun modo influenzare dalle accese proteste esterne: “Siamo consapevoli che questa nostra scelta provocherà diverse reazioni, ma questa possibilità che la lega ci ha offerto è stata votata dai presidenti di tutte le società ed è stata il risultato di un processo lungo ed estremamente ponderato; la presenza di uno sponsor sulla divisa da gioco fa parte dell’evoluzione dello sport business ed è ormai una prassi in quasi tutti i campionati professionistici statunitensi e sono fermamente convinto che in un futuro non troppo lontano ogni squadra avrà il suo”, ha commentato Geoff Molson, proprietario dei Canadiens.