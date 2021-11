Barcellona ospita il congresso mondiale sul turismo sportivo. Tra gli speaker il manager Marco Mazzi

Le Nazioni Unite (UN) e la World Tourism Organization (WTO) sono stati i primi soggetti ad evidenziare la biunivocità e la stretta dipendenza tra Città e il movimento dello Sport.

Quanto è probabile o improbabile, pertanto, che un evento sportivo lasci una legacy duratura ad una città ospitante?”

Nel 2015 si è cominciato a porre attenzione, durante la SportAccord convention di Sochi (Russia), come una “legacy” possa cambiare radicalmente il volto di una città, non solo grazie a giochi multi sport (come ad esempio le Olimpiadi), ma anche grazie ad eventi mono sport.

A due anni dall’inizio della pandemia, si è capito che le competizioni sportive generano una serie di “obbligazioni” molto strette. “Host City 2021”, ad esempio, ospiterà il più grande meeting tra Sport e Cities, dove federazioni sportive, esperti e città potranno confrontarsi e aprire un nuovo networking relazionale.

Ancora più importante, sarà, dal 25 al 26 novembre (a Barcellona), il primo congresso della storia, dedicato al Turismo Sportivo ed organizzato dalle Nazioni Unite (attraverso la sigla UNTWO).

I topics deel Congresso mondiale di Barcellona:

a) Rafforzamento del rapporto tra turismo e sport, per uno sviluppo sostenibileAgenda 2030.

b) Promozione della diversificazione, differenziazione e destagionalizzazione.

c) Miglioramento delle opportunità attraverso l’innovazione.

d) Tendenze attuali e future del settore.

e) Stimolo della collaborazione pubblico-privato attraverso strategie di successo.