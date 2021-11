Il Chelsea FC diventa partner di DreamSetGo per avvicinarsi ai tifosi indiani 

(di Fabio Sesti) – Il Chelsea FC ha annunciato l’avvio di una partnership con DreamSetGo, che diventa il primo “Official Indian Fan Experience Partner” del club della Premier League inglese. Fondata nel 2019, DreamSetGo è la prima piattaforma di viaggi ed esperienze sportive su misura in India e in base all’accordo fornirà una serie di esperienze uniche per i tifosi del Chelsea nel paese. In particolare, la collaborazione offrirà ai tifosi indiani dei Blues un maggiore accesso all’ospitalità VIP per i giorni delle partite a Stamford Bridge, incontri privati con le leggende del club, tour dello stadio, merchandising firmato e possibilità esclusive di assistere agli allenamenti della prima squadra. DreamSetGo offrirà anche esperienze specifiche per i giovani tifosi del Chelsea in India, dando loro la possibilità di volare in Inghilterra e prendere parte alle sessioni di allenamento nei campi di Cobham, guidate da esperti allenatori della Chelsea Foundation.

Siamo orgogliosi di collaborare con DreamSetGo e portare i fan indiani più vicini al club attraverso esperienze davvero uniche”, ha detto Guy Laurence, amministratore delegato del Chelsea. “L’India è la patria di milioni di tifosi del Chelsea e miriamo a sfruttare l’esperienza di DreamSetGo per ideare tour su misura per la sempre crescente fanbase nella regione”. Monish Shah, co-fondatore e chief business officer di DreamSetGo, ha aggiunto: ‘Siamo entusiasti di essere l’Official Indian Fan Experience Partner del Chelsea FC, uno dei club di calcio più famosi del mondo. Questa partnership segna la nostra prima collaborazione con un club di calcio inglese e non vediamo l’ora di curare esperienze indimenticabili che portino i fan e i viaggiatori attraverso le affascinanti storie del club”.