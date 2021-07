La cinese Skyworth nuovo official partner della Juventus FC

Accordo tra Juventus F.C. e la cinese Skyworth, multinazionale leader nel settore Smart Home con l’obiettivo di crescere in Europa (puntando sul brand “METZ”). Skyworth, nella sua storia aziendale, ha lanciato la prima TV OLED trasformabile e la prima TV oled 8K.

La realtà asiatica, con il marchio Metz, attivo nei prodotti Smart Home con particolare focus sulle Smart Tv, sarà presente con visibilità all’Allianz Stadium dove si svolgeranno attività di experience nel corso della stagione, oltre che sulle piattaforme social cinesi e non solo.

“Official Partner” (Tier1) per i prodotti Smart Home in ambito tv: questa la definizione della partnership che lega la multinazionale asiatica a Juventus per la stagione sportiva 2021/22.