Autodue nuovo sleeve sponsor U.S. Salernitana (Serie B)

Autodue Srl, concessionaria Volkswagen per Salerno e provincia (tra i top dealer del Sud Italia), anche quest’anno ha siglato una partnership con la U.S. Salernitana 1919 (Serie B) e sarà Sleeve Jersey Sponsor per la stagione 2024/25.

“La passione per lo sport e l’attaccamento al territorio fanno parte del nostro dna, quello di un brand popolare come Volkswagen, sempre al lavoro per poter offrire a tutti automobili con le migliori tecnologie disponibili. Autodue, infatti, nella sua nuova sede di via Terre Risaie 31, si candida ad essere molto più di uno showroom, ma il luogo ideale per rispondere alle richieste di un mercato che sta cambiando come pochi. Il nostro compito è quello di accompagnare il cliente in questa fase di transizione, verso una scelta consapevole e nel segno di una mobilità che sta diventando sempre più ecosostenibile”, afferma Paolo Paolillo.