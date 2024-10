Visita ufficiale di Venicemarathon al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro

A poco più di una settimana dal tanto atteso appuntamento con la 38^ Wizz Air Venicemarathon, una delegazione di Venicemarathon ha fatto visita al primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro, per un saluto ufficiale prima del tradizionale appuntamento sportivo che domenica 27 ottobre vedrà coinvolta l’intera Città Metropolitana di Venezia. Brugnaro ha rivolto i suoi migliori auspici per la buona riuscita dell’evento e il presidente di Venicemarathon, Piero Rosa Salva, ha colto l’occasione per ringraziarlo di persona e per estendere la sua gratitudine anche a tutti gli uffici del Comune coinvolti a supporto dell’organizzazione. Il sindaco è stato, infine, omaggiato della maglia ufficiale della manifestazione, quest’anno dedicata a Marco Polo, e appositamente personalizzata. Domani, venerdì 18 ottobre, è in programma la conferenza stampa ufficiale di presentazione della 38^ Wizz Air Venicemarathon alle ore 11.30 all’Auditorium della Città Metropolitana di Venezia, via Forte Marghera 191 a Mestre. Nella foto si riconoscono da sinistra il vice presidente di Venicemarathon Stefano Fornasier, il presidente Piero Rosa Salva, il sindaco Luigi Brugnaro, l’amministratore unico di Venicemarathon Mara Carraro e il coordinatore generale Lorenzo Cortesi.