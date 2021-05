Auguri alla vicepresidente CONI Claudia Giordani “contributor” dell’agenzia Sporteconomy. L’agenzia hub unico nella crescita di dirigenti sportivi

“Apprendiamo con immenso piacere che Claudia Giordani, nostra “contributor” sui temi dello sport e dell’industria della montagna è stata oggi eletta vicepresidente del CONI” ha dichiarato Alberto Morici, direttore ad interim dell’agenzia Sporteconomy. “E’ un piacere ed un onore averla al nostro fianco nello sviluppo editoriale del progetto. La conoscenza del mondo dello sport, da parte di Claudia, è nota ai più, così come il suo stile pacato in ogni atto o intervento. Sarà una grande dirigente al fianco di Giovanni Malagò, al suo terzo mandato consecutivo come presidente. Per noi sarà un onore continuare ad ospitare i suoi interventi sempre mirati e puntuali. Già a gennaio l’agenzia Sporteconomy aveva festeggiato l’elezione di Marcel Vulpis, co-fondatore e giornalista economico a vicepresidente “vicario” di Lega Pro. Una conferma della qualità professionale/umana dei dirigenti e contributor che sono passati, in questi ultimi anni, per la nostra agenzia….Sporteconomy, oltre ad essere market leader nell’informazione economico-sportiva, è un hub unico anche nella crescita di futuri dirigenti sportivi. E le elezioni di Giordani e Vulpis nell’arco di pochi mesi, chiamati a rivestire ruoli apicali nello sport italiano, è proprio in questa direzione“.

° Claudia Giordani è una dirigente sportiva ed ex sciatrice alpina italiana. Vincitrice di una medaglia d’argento olimpica e iridata e di tre gare di Coppa del Mondo, è stata atleta di punta della nazionale italiana femminile degli anni ’70. Da oggi è vicepresidente del CONI (sempre nella mattinata di oggi era stata eletta a rappresentante dei delegati provinciali in Giunta CONI).