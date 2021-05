BELVEDERE INZAGHI & PARTNERS-BIP E CHIOMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO DALL’ARA DI BOLOGNA

Belvedere Inzaghi & Partners–BIP (nella foto), con un team composto dal co-founding partner Guido Alberto Inzaghi e dal senior lawyer Tommaso Fiorentino ha assistito Bologna Stadio S.p.A., società controllata dal Bologna FC 1909 S.p.A. in relazione al progetto definitivo di restyling dello stadio Renato Dall’Ara, depositato presso il comune di Bologna.

Sono stati anche depositati, come da normativa vigente, gli schemi di convenzione e di accordo con l’utilizzatore prevalente, oltre alla lettera di asseverazione del piano finanziario da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS). L’opera, il cui inizio lavori è previsto per la fine del 2022, costerà 100 milioni di euro, dei quali 60 garantiti da Joey Saputo, presidente del Bologna, e dal Credito Sportivo e 40 dal Comune di Bologna. Altri 15 milioni serviranno a realizzare lo stadio temporaneo in cui il Bologna giocherà nel periodo di realizzazione dei lavori di restyling.

In questa fase Belvedere Inzaghi & Partners-BIP si è occupato delle bozze delle convenzioni per la riqualificazione e la gestione dello stadio. Lo Studio ha anche effettuato le prime analisi urbanistiche e procedurali per la realizzazione dello stadio temporaneo.

Il Credito Sportivo è stato assistito da Chiomenti con un team multidisciplinare guidato da Marco Cerritelli, affiancato per l’incarico da Giulia Alessio. Il Comune di Bologna ha operato con l’avvocato Antonella Trentini.