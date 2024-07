Per la maglia Away (stagione 2024/25) il Wrexham AFC sceglie il color “oro”

Ad una settimana dalla presentazione della versione Home, il Wrexham AFC ha svelato anche il nuovo Third kit realizzato da Macron e che che i Red Dragons indosseranno nel corso della prossima stagione in EFL League One. Una maglia che mantiene il tema grafico scelto per la maglia Home del club gallese, con il riferimento al drago, simbolo della squadra, insieme all’omaggio alle vittime della Gresford Colliery.

La nuova maglia Third 2024/25 del Wrexham AFC è color oro, con collo a polo nero con fini righe dorate nello stesso stile vintage presente anche nella versione Home. Lo stesso abbinamento di colori è inoltre presente anche sui bordi manica. La maglia è caratterizzata da un pattern all over con il disegno ripetuto delle scaglie del drago, che sulle maniche sono in stampa sublimatica, mentre sul corpo anteriore della maglia in grafica embossata. Il backneck è personalizzato con etichetta a sfondo rosso con al centro una banda diagonale bianca-verde-oro, il logo del club, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus.

Sul petto, a destra, in stampa siliconata nera, il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, lo stemma del Wrexham AFC. Come nella Home, nel retrocollo è stampato in nero il disegno del Gresford Colliery Memorial e il numero 266, in riferimento delle persone che persero la vita 90 anni fa nel tragico incidente della miniera di carbone vicina a Wrexham.