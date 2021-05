Aston Martin e Alfa Romeo lanciano i propri Fan Tokens su Socios.com

(di Guido Paolo De Felice) – La crescente diffusione della blockchain nel mondo dello sport e dell’intrattenimento arriva anche in Formula 1. È infatti diventato ufficiale l’accordo tra Chiliz, azienda leader in questo campo, e le scuderie Aston Martin e Alfa Romeo, che sono così diventate le prime a lanciare i propri Fan Token.

Nella giornata del 20 maggio, infatti, sono stati distribuiti ai tifosi che avevano partecipato alla pre-sale attraverso la piattaforma Socios.com più di 2 milioni di Fan Tokens $AM e $SAUBER. Nel futuro prossimo entrambi i Fan Tokens torneranno nuovamente disponibili per poter essere acquistati liberamente da tutti i tifosi.

Sono asset digitali (una sorta di “gettoni”) creati sulla blockchain di Chiliz che, una volta acquistati, forniscono ai loro possessori, ad esempio, il diritto di voto in sondaggi vincolanti per le società, premi VIP e promozioni esclusive, funzionalità di realtà aumentata, chat rooms, giochi e competizioni dedicate.

Jefferson Slack, Commercial & Marketing Managing Director di Aston Martin Formula One Team, ha detto: “Siamo molto orgogliosi di unirci ad una squadra di importanti organizzazioni sportive che già collaborano con Socios.com. Questa partnership ci darà l’opportunità di coinvolgere la nostra fan base in una maniera completamente innovativa. Siamo pronti a costruire e sviluppare nuovi storytelling, in linea con tecnologie emergenti, per raggiungere e servire il nostro crescente numero di tifosi”.

Entusiasmo anche da parte di Frédéric Vasseur, Team Principal e CEO di Alfa Romeo Racing: “Le strategie di coinvolgimento dei tifosi per la Formula 1 stanno cambiando e Alfa Romeo vuole essere pioniere in questo nuovo universo. Il lancio del Fan Token fornirà ai nostri tifosi una nuova maniera per interagire con il team, aspetto cruciale per far sentire i tifosi più vicini a tutto ciò che facciamo”.

Socios.com è una piattaforma che continua a riscuotere sempre più adesioni a tutto tondo in diverse discipline sportive: recentemente si è associata la UFC, mentre sono già diverse le squadre di calcio presenti, tra cui FC Barcelona, Paris Saint-Germain, le italiane Juventus, Roma e Milan, il Manchester City e molte altre. Recentemente anche la nazionale argentina di calcio è entrata nel pool di organizzazioni sportive ad utilizzare questo sistema di coinvolgimento dei propri tifosi.

L’obiettivo di Socios.com è quello di far evolvere i tifosi da spettatori passivi ad attori partecipativi, fornendo una piattaforma direct-to-consumer(D2C) attraverso le quali le diverse realtà sportive possono coinvolgere la propria fanbase: nel 2021 i Fan Tokens hanno già generato entrate per oltre 150 milioni di dollari.