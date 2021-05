L’AC MILAN APRE UNA NUOVA SEDE A SHANGHAI

(di Lorenzo Di Nubila) – Il brand AC Milan rafforza ulteriormente la sua presenza nel mercato cinese attraverso l’apertura di una nuova sede a Shanghai e la firma di una nuova partnership con PacificPine Sports, accademia sportiva leader nell’avviamento allo sport in Cina, che porterà l’AC Milan Academy nel paese asiatico.

Oltre a cio, sempre con PacificPine Sports, il club rossonero ha cominciato anche a investire nella prossima generazione di tifosi e calciatori in Cina. La nuova collaborazione prenderà ufficialmente il via nella città di Shenzhen, moderna metropoli nel sud-est della Cina, dove verrà aperta la prima AC Milan Academy alla quale seguiranno altre Academy e centri sportivi in altre località della Cina continentale.

Il progetto formativo coinvolgerà attivamente il target under 18, con un focus specifico sul movimento di base (fasce di età comprese tra i 5 e i 12 anni) e giocherà un ruolo centrale nella formazione delle nuove generazioni.

Passione, eccellenza, raffinatezza e lavoro di squadra sono i valori fondanti del progetto che mira a promuovere il benessere generale dei giovani atleti valorizzandone le capacità tecniche, tattiche e fisiche.