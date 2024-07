Ascoli calcio (Lega Pro): Il socio Rabona (10%) non lascia, anzi raddoppia…

Nella giornata di oggi i vertici di Rabona (operatore di telefonia low cost e socio di minoranza dell’Ascoli calcio) hanno veicolato alla stampa sportiva una nota ufficiale per rispondere ai rumour (ripresi dalla stampa locale) di un loro possibile disimpegno dalle vicende societarie del club marchigiano. Anticipazione, di fatto, rispedita al mittente dai fratelli D’Alessandro (Stefano e Maurizio) fondatori del suddetto operatore di telefonia. Oltre a ciò l’azionista (possiede attualmente il 10% delle quote societarie) ha comunicato l’esistenza di un’istanza ex art. 2409 c.p.c. depositata, nei giorni scorsi, presso il tribunale ordinario di Ancona (sezione “imprese”). Le contestazioni portate avanti dal socio Rabona, nei confronti degli attuali amministratori dell’Ascoli (retrocesso quest’anno in Serie C), sono già state al centro del dibattito durante laa prima udienza (di fronte al giudice Gabriella Pompetti), dove erano presenti (al netto del consigliere Paolo Carito) tutti gli amministratori e azionisti del club. Sempre Rabona ha sottolineato come, non solo non uscirà dalla società bianconera, come inizialmente apparso su diversi organi di stampa (e a conferma di ciò ha di recente bonificato un importo pari a 469mila euro), ma punta a restarvi e investire anche nel futuro sul brand Ascoli calcio. Nel frattempo, il giudice Pompetti di Ancona ha nominato un curatore speciale in attesa di una nuova udienza in programma il prossimo 11 luglio 2024.

Di seguito il testo integrale della nota diramata da Rabona nelle ultime ore:

ASCOLI CALCIO – RABONA CHIARIMENTO ARTICOLI SU ORGANI DI STAMPA “Spett.le Redazione, con estrema sorpresa apprendiamo da diversi organi di stampa, articoli che si lanciano in una considerazione tanto fantasiosa quanto priva di fondamento, quale, l’imminente uscita di Rabona dalla compagine Sociale dell’Ascoli Calcio supportata dal fatto che Rabona da tempo non partecipa alle attività della società, ebbene, la prima non é minimamente presa in considerazione dalla scrivente, anzi, Rabona è e resterà nell’Ascoli Calcio, per la seconda, vero è che Rabona non partecipa alle attività della società non per propria scelta, ma, per essere stata tagliata fuori dall’attuale classe dirigente e dall’azionista di riferimento, tanto che, nostro malgrado, ci siamo visti costretti a depositare ricorso tramite Art.2409 cpc l’Ascoli Calcio e tutto il CDA presso il Tribunale Ordinario di Ancona, che, il 13/06/2024 giorno della prima udienza, ha deciso di nominare Avv. Francesco Tardella del foro di Ancona quale Curatore Speciale, e fissato una seconda udienza il giorno 11/07/2024. Inoltre, si rende noto al fine di evitare ulteriori strumentalizzazioni, che, la società scrivente in data 01/07/2024 ha versato nelle casse dell’Ascoli Calcio oltre 469.000,00 Euro, come sancito da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Ascoli, su azione promossa proprio dalla Società Ascoli Calcio nei confronti del socio Rabona!, che per inteso l’oggetto del contendere per quanto riguarda Rabona non è mai stato di carattere economico, ma l’ imputazione data alle ulteriori somme versate, nella speranza che la somma sopra indicata sia usata per sanare parte della massa debitoria, si rende noto che, la scrivente si è già riservata di predisporre ricorso. Per ultimo, ma non meno importante, da settimane apprendiamo tramite organi di stampa di fantomatiche trattative con gruppi e cordate varie per la cessione dell’Ascoli Calcio, ebbene, Rabona ad oggi non ha conoscenza diretta di nessuna trattativa, e per chiarezza una delle contestazioni sollevate da Rabona tramite ricorso Art. 2409 c.p.c. sono stati proprio i vari passaggi di quote avvenute nel tempo e che Rabona è venuta a conoscenza delle stesse tramite stampa, senza nessuna comunicazione da parte dell’Ascoli Calcio, annunciando che ogni altro passaggio di quote che verrà a verificarsi da ora in avanti sarà dalla scrivente denunciato a tutte le autorità giudiziarie. In fine, si comunica che sarà indetta una conferma stampa con luogo e data da definire.