Riparte il campionato di Serie A EniLive 2024/25. I match delle prime 3 giornate su Sky

Definite le prime tre giornate della Serie A Enilive, che dal prossimo 17 agosto torna su Sky e in streaming su NOW per la stagione 2024/2025 con tre match in co-esclusiva a giornata per un totale di 114 partite.

Saranno tre appuntamenti serali di grande calcio italiano – il sabato alle 20.45, la novità della domenica alle 18 e il lunedì alle 20.45 – in un campionato che garantirà ancora più spettacolo su Sky e NOW grazie al ritorno dei big match, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le “big”, tutte disponibili anche in 4K: Juventus-Roma (3a giornata), Inter-Juventus (9a giornata), Juventus-Torino (12a giornata), e Milan-Inter (23a giornata).

E grazie agli highlights di tutte le 380 partite, Sky Sport offrirà anche i momenti salienti di tutti i match, con studi pre e post-partita e aggiornamenti costanti su Sky Sport 24.

Questi gli incontri che Sky e NOW trasmetteranno per le prime tre giornate della stagione:

Prima giornata:

Sabato 17 agosto – ore 20.45

MILAN – TORINO

Domenica 18 agosto – ore 18.30

HELLAS VERONA – NAPOLI

Lunedì 19 agosto – ore 18.30

LECCE – ATALANTA

Seconda giornata:

Sabato 24 agosto – ore 18.30

UDINESE-LAZIO

Ore 20.45

INTER-LECCE

Domenica 25 agosto – ore 20.45

ROMA-EMPOLI

Terza giornata:

Sabato 31 agosto – ore 18.30

LECCE-CAGLIARI

Domenica 1° settembre – ore 18.30

GENOA-HELLAS VERONA

Ore 20.45

JUVENTUS-ROMA