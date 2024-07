Marketing: Husqvarna entra nella famiglia dei partner del Liverpool (EPL)

Husqvarna ha annunciato la collaborazione con il Liverpool Football Club (English Premier League). Nell’ambito dell’accordo globale pluriennale, Husqvarna diventerà partner ufficiale del LFC per il groundskeeping, prima partnership di questo tipo per entrambe le parti.

Dal 2021 l’LFC utilizza i robot tagliaerba Husqvarna per la cura e la manutenzione degli spazi verdi presso l’AXA Training Centre e l’AXA Melwood Training Centre, supportando il team di gestione delle aree verdi affinchè le superfici di gioco dell’LFC continuino a essere al massimo livello per i giocatori. Grazie a questa partnership, le attrezzature all’avanguardia e le soluzioni innovative di Husqvarna entreranno a far parte della routine quotidiana e della manutenzione dei campi del LFC, diventando attori fondamentali nella realizzazione e mantenimento di condizioni ottimali del campo per il gioco e l’allenamento ad altissimo livello.

Ben Latty, Chief Commercial Officer del LFC, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare questa partnership tra il Liverpool FC e Husqvarna, due leader di mercato premium, uniti da valori condivisi e da un approccio innovativo. Abbiamo sviluppato obiettivi commerciali ambiziosi per attrarre i migliori partner più in linea con il Liverpool Football Club e che possano anche contribuire ad aumentarne il successo sul campo”. “La reputazione di Husqvarna per la qualità e l’innovazione nella manutenzione dei terreni di gioco è impareggiabile e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro per fare in modo che le nostre strutture continuino a essere gestite secondo i più alti standard possibili.”

LFC contribuirà ad aumentare la visibilità a livello internazionale di Husqvarna attraverso contenuti dedicati veicolati sulle sue piattaforme social, che raggiungono i 186 milioni di follower. Inoltre, il marchio Husqvarna sarà presente anche sui tabelloni digitali a LED durante le partite, raggiungendo oltre 400 milioni di telespettatori a stagione in tutto il mondo, aumentando la brand awarness e l’immagine del marchio Husqvarna su scala mondiale.

Yvette Henshall-Bell, Presidente Europa, Divisione Foresta e Giardino di Husqvarna (nella foto in primo piano), ha dichiarato: “Siamo incredibilmente entusiasti della partnership con il Liverpool Football Club, un’istituzione prestigiosa e riconosciuta a livello mondiale che condivide i nostri valori, il nostro approccio innovativo e il nostro impegno per la sostenibilità: è davvero una sinergia perfetta! Insieme, offriremo esperienze impareggiabili ai tifosi e ai clienti di tutto il mondo, non vediamo l’ora di realizzare grandi cose dentro e fuori dal campo.” (fonte: Husqvarna)