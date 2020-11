Ascani (FICTS): Sport Movies & Tv si trasformerà in un evento integrato puntando sul digitale

Più di 467mila visualizzazioni online, 5 giorni di programmazione interamente free live e in streaming, 140 film selezionati tra 970 opere partecipanti, 17.787 audiovisivi a tema sportivo, 8 momenti di dibattito tra meeting, convegni ed eventi. Questi, in sintesi, i numeri di “Sport Movies & TV 2020”, conclusosi a Milano nei giorni scorsi. Parliamo del più importante festival internazionale dedicato alla produzione cine-tv in ambito sportivo. L’evento a marchio FICTS (Federation Internationale Cinema Television Sportifs, a cui aderiscono 123 nazioni) ha tagliato, nella stagione in corso, il traguardo della 38ima edizione. Storicamente Milano è l’appuntamento finale di 20 kermesse organizzate in tutti e cinque i continenti.

Nel complesso, vi sono state 30 anteprime europee/mondiali, 56 discipline sportive rappresentate, 803 campioni sportivi sullo schermo, 107 registi e produttori, 70 ospiti tra nazionali ed internazionali, 85 case di produzione e 1.725 network tv sportivi coinvolti. Numeri record anche in tempi di pandemia, con il digitale elemento guida di quest’ultima edizione.

“Ci siamo trovati, a meno di due settimane dalla finale, a dover organizzare convegni e ben 12 mostre, con ospiti provenienti da tutto il mondo, esclusivamente in video-presenza” ha spiegato Franco Ascani (nella foto con Giovanni Malagò presidente del CONI), presidente e fondatore di FICTS. “Una rivoluzione vera e propria. Aver optato sul digitale ha potenziato il nostro punto di forza: ovvero l’internazionalizzazione del format. Lo sguardo, però, è rivolto al futuro. Covid-19 permettendo, stiamo già lavorando ad un calendario di 20 manifestazioni in giro per il mondo”.

Nonostante la fase di emergenza sanitaria, Sport Movies & Tv si è tenuto, quest’anno, nelle seguenti sedi internazionali: Pechino (Cina), Nairobi (Kenya), Lisbona (Portogallo), Rotterdam (Olanda), Teheran (Iran), Zlatibor (Serbia), Tashkent (Uzbekistan), Cortina d’Ampezzo (Italia), Kampala (Uganda), Liberec (Rep. Ceca), Pristina (Kosovo), Cote d’Azur (Francia), Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina) e Buenos Aires (Argentina).

Sempre sotto il profilo organizzativo le 140 proiezioni dell’edizione 2020 sono state suddivise in 10 sezioni: 1) Olympic game – Olympic spirit; 2) Documentary – Individual sport; 3) Documentary – Team sport; 4) Movies; 5) Sport & Society; 6) Sport and disability; 7) Sport Adverts; 8) Movies & Tv Football- Short; 9) Movies & Tv Football – Medium and feature; 10) Fast Sport Stories.