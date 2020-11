Manchester United: strategia multilingua su Twitter

Nel luglio del 2013 il Manchester United (brand di riferimento della Premier League) è sbarcato su Twitter (@ManUtd) lanciando nel contempo la piattaforma Sina Weibo (sito cinese che si presenta come una sorta di ibrido tra Facebook e Twitter). Attualmente questo social in cinese “mandarino” ha superato i 10,2 milioni di utenti.

I servizi di micro-blogging della piattaforma dedicata a questo specifico mercato www.weibo.com/ManchesterUnited ) permettono ai supporter dello United, presenti in tutto il mondo, di interagire con il club (attraverso immagini ed esperienze uniche), di seguire il dietro le quinte della squadra e di ricevere contenuti esclusivi attraverso un sistema di news feed.

La pagina Twitter, a distanza di sette anni dal lancio, ha raggiunto i 23,7 milioni di follower, continuando a crescere di anno in anno. L’account, inizialmente in lingua inglese, ha visto la nascita di altre pagine, come quelle riservate al mercato malese, indonesiano, giapponese, arabo e a quello spagnolo.

La versione destinata al Giappone ha intercettato l’interesse di 79.500 follower, quella creata per l’Indonesia circa 808.692, mentre la Spagna conta 759.020 utenti e la Malesia altri 240.550. Al momento il format in lingua araba (con 31.131 tweet fino ad oggi) è il più seguito (non considerando chiaramente la versione inglese): in totale un bacino di 879.939 follower.

Nel confronto con i rivali del Manchester City, la proprietà emiratina dei “Citizens”, ha accelerato la popolarità e la diffusione della versione in lingua araba, puntando su una strategia internazionale. Nello specifico, l’account @CityArabia, forte di 74.253 tweet (oltre il doppio rispetto ai “cugini” del ManUtd), piace a 4,6 milioni di follower, una fan base digitale nettamente superiore ai Red Devils. La provenienza geografica della proprietà (il fondo ADUG con sede ad Abu Dhabi) e la presenza del club all’interno del conglomerato conosciuto come City Football Group (CFG), ha permesso alla squadra di Pep Guardiola di essere seguito da una fan base “araba” presente in tutto il mondo, in linea con la proiezione sempre più worldwide di CFG.