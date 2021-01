Approfondimento sul “The European Champions Report 2021” di KPMG Football Benchmark (2a parte)

(di Alessandro Presta) – “The European Champions Report 2021” pubblicato nelle ultime ore da KPMG Football Benchmark (agenzia di analisi business calcio) offre un “focus” sui principali indicatori di performance finanziaria. Si tratta della quinta edizione di questo rapporto che analizza i ricavi dei vincitori dei sei principali campionati europei (Juventus, Real Madrid, Liverpool, PSG, Bayern Monaco e Porto).

Per quanto riguarda i ricavi operativi, tutte e sei le squadre hanno subito un calo (prevedibile). Il Porto ha registrato la più grande flessione su base annua in termini percentuali (-50%), la causa principale è attribuibile all’uscita anticipata nei turni di qualificazione di Champions League. Il Paris Saint-Germain ha subito la maggiore perdita assoluta (-95,4 milioni di EUR), mentre il colosso tedesco Bayern Monaco può vantare il decremento meno grave (-18,3 milioni di euro, 3% in meno). La Juventus ha ridotto del 13% i propri ricavi operativi (-62,2 milioni di euro).

A causa delle molte partite cancellate o giocate a porte chiuse, gli introiti per giornata hanno subito un duro colpo in tutti i club. Per portare un paio di esempi, i campioni di Spagna hanno perso la maggior parte degli incassi in termini assoluti (-34,9 milioni di euro, un calo del 22% su base annua). La squadra allenata da Andrea Pirlo ha registrato una riduzione del 31% con ben 21,9 milioni di euro in meno rispetto alla passata stagione.

I ricavi delle trasmissioni radiotelevisive sono stati colpiti in varia misura. Lo stop del calcio nella scorsa primavera ha ovviamente tagliato queste entrate (le partite giocate in estate, a conclusione della stagione, verranno contabilizzate nell’attuale stagione 2020/21). I club che sono avanzati maggiormente in Champions League potrebbero beneficiare di maggiori contributi UEFA: entrambi i finalisti Bayern Monaco e PSG, infatti, hanno registrato “solo” il 4% in meno per gli introiti televisivi. Le squadre agli ottavi (Real Madrid, Juventus e Liverpool) hanno subito invece un calo, rispettivamente del 12%, 19% e 22%.

Tutte le società analizzate nel report sono state costrette ad “aggiustare” gli stipendi dei giocatori, ma la riduzione dei costi operativi non sempre è bastata a bilanciare la flessione dei ricavi operativi. Solamente la Juventus, il Bayern Monaco e il Porto sono riusciti a mantenere numeri positivi su questo aspetto.

A differenza dell’anno scorso, in cui tutte le vincitrici (eccetto la Juventus) avevano conseguito un profitto, questa stagione gli unici a realizzarlo sono stati il Bayern Monaco (5,9 milioni di euro) e il Real Madrid (0,3 milioni di euro) .

Nonostante l’anno di pandemia, Liverpool, Bayern Monaco e Real Madrid hanno aumentato i ricavi commerciali rispettivamente del 14%, 4% e 2%, la Juventus è rimasta stabile mentre il PSG e il Porto hanno segnalato un importante calo del 18%. Queste sono solo alcune delle informazioni disponibili nel report scritto da Andrea Sartori (Global Head of Sports di KPMG Football Benchmark).

Gli altri dati sono disponibili al link: https://footballbenchmark.com/library/the_european_champions_report_2021.