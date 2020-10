Apollon Limassol, saranno i tifosi a scegliere la formazione: la rivoluzione di Socios.com

(di Marco D’Avenia) – L’Apollon Limassol FC (squadra militante nella serie A cipriota) ha deciso che saranno i tifosi a scegliere la formazione per l’amichevole contro i rivali storici dell’Aris Limassol, in programma il prossimo 9 ottobre. L’iniziativa è stata lanciata nelle ultime ore e le “urne” sono aperte ai sostenitori dell’Apollon che hanno un’occasione unica: sostituirsi all’allenatore, anche se solo per un match di pre-campionato. I tifosi potranno votare, a partire da oggi, tramite i “Fan Token”, ovvero dei gettoni virtuali acquistabili sulla piattaforma “Socios.com”, partner commerciale anche di Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain e Roma.

La mission di Socios.com è quello di accorciare la distanza che separa tifosi e consigli d’amministrazione e lasciare che siano proprio i supporters ad avere voce in capitolo su decisioni riguardanti il loro club. Ai microfoni di Medium.com Sofronis Avgousti, allenatore dell’Apollon, si è mostrato più che entusiasta dell’iniziativa dichiarando: “Come club vogliamo avere una connessione speciale con i nostri tifosi e vogliamo che questi si sentano rappresentati nel miglior modo possibile. A partire da questa amichevole daremo ai tifosi la possibilità di aiutare me e il resto della squadra”. Molto appagato dal raggiungimento di questo traguardo storico da parte della sua società è Alexandre Dreyfus, CEO e fondatore nel 2018 di “Socios.com”, che ha affermato: “Questo è il tipo di rapporto che noi abbiamo sempre sognato fra club e tifoseria. L’Apollon sta dando ai suoi fan una grande responsabilità: scegliere la formazione. Ora vogliamo sottoporre questo format anche agli altri nostri partner”.

In effetti è la prima volta che “Socios.com” riesce a convincere una società ad affidare il lavoro dell’allenatore ai propri tifosi. Squadre di caratura più elevata, affiliate a questa innovativa piattaforma, finora non si sono spinte così oltre. Ad esempio la Juventus ha fatto sì che fossero i tifosi a scegliere il nuovo design del pullman societario, i supporters della Roma usano “Socios.com” per rivolgere domande direttamente a Paulo Fonseca nel corso della conferenza stampa e il Barcellona ha decorato il proprio spogliatoio con una serigrafia votata tramite “Fan Token”.