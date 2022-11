Andrea Presti, icona del bodybuilding, ospite al Turina per il top match Feralpisalò-Lecco

Ospite allo stadio Turina il bodybuilder bresciano Andrea Presti (nella foto in primo piano), che rappresenterà l’Italia al “Mister Olympia” (a Las Vegas/Nevada).

Le eccellenze sportive del territorio ospiti allo stadio Turina. Sabato 12 novembre, in occasione di Feralpisalò-Lecco, i Leoni del Garda saranno supportati da Andrea Presti, bresciano e camuno doc, bodybuilder di fama internazionale.

Il campione bresciano, infatti, ha conquistato la qualificazione a “Mister Olympia”, unico italiano, per il 2° anno consecutivo. Finalmente, dopo 28 anni di assenza. L’evento clou del circuito IFBB Pro è in programma a Las Vegas, in Nevada (USA), dal 15 al 18 dicembre 2022. Prima, però, una visita ai verdeblù.

Il 34enne campione bresciano ha conquistato la qualificazione al più importante trofeo mondiale di specialità vincendo, nei mesi scorsi, “Mister Big Evolution Pro”, sempre nella categoria “Open” bodybuilding, in Portogallo (Estoril), sotto la guida del coach Mauro Sassi, grazie anche ad una migliore definizione muscolare rispetto agli avversari in gara.

“La qualificazione a Mister Olympia (brand storico della IFBB Pro League, con sede a Pittsburgh), da sempre la “gara delle gare” del culturismo, è un successo sportivo non solo personale, ma per tutto il movimento del bodybuilding tricolore.

Sono anche l’unico azzurro al mondo ad essersi qualificato per due volte consecutive e sfiderò i migliori della specialità (attesi in Nevada tra i 25 ed i 30 atleti), provenienti da tutti i continenti (inclusi Paesi come Iran, Egitto, Nigeria, Brasile o ancora Ucraina)” ha dichiarato Andrea Presti.

Che ha proseguito: “Sono felice di poter essere ospite di una realtà come la Feralpisalò, che rappresenta con orgoglio i valori dello sport e il nostro territorio. Spero che la mia presenza possa trasmettere la giusta energia per poter fare una grande partita e sono certo che porterò a casa grandi motivazioni in vista di un impegno a cui tengo tantissimo. Uniremo le forze per raggiungere i nostri obiettivi”.

In Italia il bodybuilding è in forte crescita ed attrae un numero sempre maggiore di atleti (pro e dilettanti). Si inserisce nel più vasto numero di iscritti al circuito delle palestre, stimato in Italia in non meno di 18 milioni di iscritti.

“Mister Olympia” è la più importante manifestazione internazionale di culturismo e si tiene annualmente a partire dal 1965. Diventata popolare soprattutto per i 7 titoli iridati vinti dal bodybuilder Arnold Schwarzenegger, prima di diventare attore, produttore e Governatore della California. (fonte: Feralpisalò)