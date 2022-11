Umana official sponsor della IBSA Next Gen Cup 2022/23

Umana sarà al fianco di Lega Basket anche in occasione della prossima edizione della Next Gen Cup 2022-23, la cui prima fase prenderà avvio a Pesaro a partire da sabato 12 novembre. Inoltre, si è confermata per la seconda stagione consecutiva Official Sponsor della Serie A UnipolSai ed è stata Gold Sponsor della Frecciarossa Supercoppa 2022 che ha aperto la stagione.

Questa partnership è una ulteriore testimonianza dell’impegno di Umana nei massimi livelli del basket italiano, nella promozione dei valori che veicola e nel ruolo sociale che riveste nelle comunità, in un contesto che mette al centro i giovani, lo sport e, con Umana, il mondo del lavoro.

Proprio sabato 12 novembre all’Hotel Baia Flaminia di Pesaro, nell’ambito di “Next Gen Educational”, l’iniziativa LBA realizzata da A Better Basketball, Umana accompagnerà gli under 19 nel corso del workshop “Fiducia al lavoro: competenze per competere”.

Giunta alla sua quarta edizione, la Next Gen Cup è il torneo riservato alle formazioni Under 19 dei 16 club di Serie A.

Il primo concentramento (che prevede le prime tre giornate di gara) si disputerà dal 12 al 14 novembre a Pesaro sul campo centrale della Vitrifrigo Arena e nell’attigua Palestra Nord. Il secondo (con le restanti quattro giornate di gara) si disputerà dal 23 al 26 febbraio 2023. Le prime quattro squadre di ogni girone si qualificheranno per la fase finale del torneo che prevederà una Final Eight con partite ad eliminazione diretta con quarti di finale, semifinali e finale.