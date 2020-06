Sport: Sbrollini e Nobili (Italia Viva): Parlamento sia centrale nella stesura di una riforma

“Durante la riunione di maggioranza tenutasi ieri alla presenza del Ministro Spadafora, abbiamo chiesto che il Parlamento sia centrale nella stesura di una riforma dello sport, confermando la nostra collaborazione.” Così in una nota la senatrice e il deputato di Italia Viva Daniela Sbrollini e Luciano Nobili.

“Nello scorso governo gialloverde -proseguono- abbiamo votato contro la legge delega perché si dava troppo potere discrezionale al Governo sulle regole dello sport. Noi pensiamo, invece, che occorra rispettane l’autonomia e che la politica debba limitarsi a dettare le linee di indirizzo, in modo che siano snelle, evitando la sovrapposizione di troppe strutture. Il tema della governance è infatti molto importante, il ruolo del CONI, le risorse, il ruolo di Sport e Salute, il ruolo del credito sportivo, lo sport di base, il professionismo femminile, la revisione della legge Melandri. Servono chiarezza e regole certe per disciplinare un settore così strategico. Servono unità e sinergia tra le istituzioni e lo sport.

Come Italia Viva abbiamo depositato diverse proposte di legge, come quella di assumere i laureati in scienze motorie nella scuola e nei centri sportivi, quella sul riconoscimento giuridico del lavoro sportivo, quella sullo sport di base e, infine, quella sulla revisione della legge Melandri. Lavorando insieme siamo certi che riusciremo a raggiungere l’obiettivo.” Concludono Sbrollini e Nobili.