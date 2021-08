Alperia illumina la nuova stagione della Juventus e strizza l’occhio ai tifosi bianconeri

La Juventus è stata una delle prime società di calcio ad affrontare il tema della sostenibilità e a tradurre il proprio impegno in azioni concrete. Oltre ad essere la prima società calcistica italiana ad aver sottoscritto la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite (UNFCCC Sport for Climate Action) e ad aver aderito all’iniziativa “Climate Neutral Now”, delle Nazioni Unite , dalla scorsa stagione presta ancor più attenzione al proprio impatto ambientale pubblicando la propria carbon footprint (Scope 1 & Scope 2) redatta secondo gli standard del GHG Protocol e i cui dati vengono sottoposti a revisione limitata di terza parte.

Da oggi anche l’azienda altoatesina Alperia (già sponsor di maglia dell’FC SudTirol in Serie C), che diventa “Official Green Partner” del club, aiuterà la Juventus nel proprio percorso di sostenibilità rifornendo energia proveniente da fonti rinnovabili. L’ azienda altoatesina da 120 anni si impegna per lo sviluppo di energie pulite, verdi e rinnovabili e rappresenta una delle realtà più importanti per la Green Energy in Italia, lungo tutta la filiera energetica dalla produzione, alla distribuzione fino alla vendita e al trading di energia elettrica, gas e calore.

«Siamo orgogliosi di stringere una nuova partnership con Alperia – sottolinea Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus – Non solo perché si tratta di una azienda innovativa, ma anche perché ne condividiamo i valori e, attraverso questa nuova collaborazione, testimoniamo ancora una volta l’impegno di Juventus nei confronti dell’ambiente.»

«Siamo entusiasti di essere Official Green Energy Partner di Juventus, un club di successo non solo in Italia, ma anche a livello mondiale e di poterla sostenere con la nostra esperienza nel campo delle energie rinnovabili. Vogliamo avanzare insieme verso l’obiettivo comune di creare un mondo più sostenibile», ribadisce il CEO di Alperia, Johann Wohlfarter.