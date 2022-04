Al via la Tropea Experience 2022. Il brand Cipolla Rossa di Tropea main sponsor dell’US Vibonese

A Tropea, nel Borgo più bello d’Italia e Bandiera Blu 2021, dal 29 aprile al 1° maggio, si svolgerà La Tropea Experience” Festival della Cipolla Rossa 2022, una manifestazione originale ad alto contenuto di approfondimento del calendario gastronomico nazionale, una vetrina delle eccellenze calabresi e non solo, che vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori chef del panorama nazionale, tra cui Igles Corelli, Max Mariola, Hironiko Shoda, Francesco Mazzei, Pierre Koffmann e Antonino Esposito; dei food influencer Federico Fusca e Francesca Gambacorta; oltre degli chef calabresi, Carmelo Fabbricatore; Giuseppe Romano, Ercole Villirillo, Enzo Barbieri, Gianfranco Condò, Alessio Sorce e Bruno Tassone.

Dal contest per la migliore proposta gastronomica a base di Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP (main sponsor della maglia dell’U.S. Vibonese – club di Lega Pro) alla prima edizione del Concorso Enogastronomico Nazionale di cucina “Tropea e dintorni tra tradizioni, territorio e Gastronomia”. Dai momenti di approfondimento per favorire il cambiamento delle abitudini alimentari delle persone, mettendo in risalto le qualità della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, con focus non solo sul cibo, ma anche sull’ambiente, sulla sostenibilità e sul rapporto tra cibo e territorio, al Cipollakids, lezioni rivolte ai bambini che impareranno a conoscere la Cipolla Rossa di Tropea attraverso il gioco.

Dalla scuola di pasta fresca “Le Mani in Pasta”, allo Spirits di Calabria con la partecipazione dei bartender di fama internazionale, passando da “La Terra incontra il Mare”. Dagli spettacoli e live show fino all’Expovillage, l’area espositiva della migliore enogastronomica del territorio, luogo ideale di incontro tra agricoltori e cittadini.

Sono queste alcune delle declinazioni di un evento che, coniugando cultura, enogastronomia, musica e spettacolo, vuole celebra la preziosità di un prodotto, la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, che costituisce un’importante risorsa non solo economica, ma anche sociale e culturale per lo stretto legame che essa ha con il territorio, la Calabria, una terra ricca di arte, natura, tradizione, bellezze paesaggistiche, panorami mozzafiato e borghi antichi.