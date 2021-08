Al via la Serie A TIM: circa 200 paesi nel mondo potranno assistere al campionato italiano

Grazie alla pluriennale esperienza di Infront, il massimo campionato italiano ufficializza l’ingresso di 20 nuovi broadcaster per la stagione 2021/2022.

Dopo un’estate di successi per lo sport italiano, prima con la vittoria degli Europei di calcio della Nazionale, poi con un medagliere senza precedenti ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la Serie A TIM parte con una carica mai vista prima e una visibilità e attenzione che merita una platea globale.

Per questo motivo Infront, detentore dei diritti in esclusiva della Seria A TIM per l’estero (a eccezione di USA e MENA), ha lavorato con grande impegno dall’assegnazione nel mese di aprile a oggi, grazie a un team di vendita internazionale con sede in Svizzera, Italia, Francia, UK e Singapore.

La Serie A TIM sarà infatti distribuita in circa 200 paesi nel mondo tramite 52 broadcaster multicanale che renderanno accessibile a oltre 1 miliardo di spettatori il massimo campionato italiano.

“Il nostro principale obiettivo – ha dichiarato Amikam Kranz, Vice President Media Sales and Operations di Infront – era di poter raggiungere una copertura il più completa possibile dei paesi esteri con accordi triennali, che garantiscano una continuità agli spettatori stranieri e ai connazionali residenti all’estero. Ogni accordo prevede che per ciascuna giornata di campionato siano trasmesse almeno 5 partite, oltre ai promo, al magazine di presentazione del weekend e agli highlights dell’intera giornata. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in stretta collaborazione con Lega Serie A, di aver riconfermato partner storici, ma di averne anche coinvolti di nuovi, avendo trovato la giusta formula per far investire sul campionato italiano broadcaster che porteranno esposizione di qualità”.

“La partnership con Infront, che prosegue da molti anni, si è rivelata anche in questa occasione vincente. – ha commentato l’AD di Lega Serie A Luigi De Siervo – Per il prossimo triennio la Serie A TIM sarà trasmessa in circa 200 Paesi da 52 differenti broadcasters, a dimostrazione dell’amore e del grande interesse che il nostro campionato suscita nei tifosi di calcio di tutto il mondo e della crescita a livello internazionale del brand Lega Serie A. Siamo certi che con le tante innovazioni che abbiamo introdotto (l’innalzamento del livello produttivo della produzione televisiva, il trasporto di 12 segnali in 1080p e UHD dagli stadi in fibra ottica, la creazione del Centro di produzione della Lega Serie A di Lissone, la Centrale VAR, la virtualizzazione degli spazi pubblicitari delle partite sia soggettiva che centralizzata, una nuova camera tattica a centrocampo, la ricostruzione 3D di tutte le partite, il Virtual Coach in tempo reale e un sistema evoluto di tracking ed event data a disposizione delle squadre) e con le iniziative che svilupperemo in futuro, saremo in grado di offrire uno spettacolo sempre più avvincente a tutti gli appassionati della Serie A.”

Broadcaster della Serie A per il triennio 2021/24. In alcuni Paesi la trasmissione delle partite sarà integrata da estratti, clip e highlights messi in onda da piattaforme lineari e digitali:

EUROPA

ADJARASPORT : Georgia

: Georgia ARENA SPORT : Ex Iugoslavia (Bosnia Erzegovina, Croazia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Slovenia)

: Ex Iugoslavia (Bosnia Erzegovina, Croazia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Slovenia) BEIN SPORTS : Francia, Andorra, Monaco, DOM-TOM

: Francia, Andorra, Monaco, DOM-TOM BLUE SPORT e SKY : Svizzera, Liechtenstein

e : Svizzera, Liechtenstein BT SPORT : Regno Unito

: Regno Unito C MORE SPORT : Finlandia e Svezia

: Finlandia e Svezia CBC SPORT: Azerbaijan

Azerbaijan COSMOTE : Grecia

: Grecia CYTAVISION : Cipro

: Cipro DAZN : Germania e Austria

: Germania e Austria DIGI SPORT, LOOK SPORT, TELEKOM SPORT : Romania

: Romania ELEVEN SPORTS : Belgio, Lussemburgo, Polonia

: Belgio, Lussemburgo, Polonia MATCH TV : Russia

: Russia MAX SPORT e RING : Bulgaria

e : Bulgaria MEGOGO : Ucraina

: Ucraina MOVISTAR + : Spagna, Andorra

: Spagna, Andorra NOVA SPORT : Repubblica Ceca, Slovacchia

: Repubblica Ceca, Slovacchia ONE : Israele

: Israele OVERSPORT : Albania, Kosovo

: Albania, Kosovo S SPORT: Turchia

Turchia SETANTA SPORTS : CSI (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Moldavia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) e Paesi Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania)

: CSI (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Moldavia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) e Paesi Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania) SPORT TV : Portogallo

: Portogallo SPORT 1, SPORT 2 : Ungheria

: Ungheria TOTAL SPORTS NETWORK : Malta

: Malta TV2 : Danimarca

: Danimarca ZIGGO SPORT: Paesi Bassi

AMERICHE

ESPN: Sudamerica (Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Falkland, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela); America Centrale (Messico, Belize, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana); Caraibi (Aruba, Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Bajo Nuevo Bank, Barbados, Bonaire, Cayman, Curaçao, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Guyana, Guyana Francese, Isola Navassa, Isole Clipperton, Martinica, Montserrat, Saba, Saint Barthélemy, Sint Eustatius, Saint Kitts e Nevis, Saint Martin, Saint Vincent e Grenadine, Saint Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos)

Sudamerica (Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Falkland, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela); America Centrale (Messico, Belize, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana); Caraibi (Aruba, Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Bajo Nuevo Bank, Barbados, Bonaire, Cayman, Curaçao, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Guyana, Guyana Francese, Isola Navassa, Isole Clipperton, Martinica, Montserrat, Saba, Saint Barthélemy, Sint Eustatius, Saint Kitts e Nevis, Saint Martin, Saint Vincent e Grenadine, Saint Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos) FUBO TV, TLN: Canada

ASIA e OCEANIA

BEIN SPORTS : Nuova Zelanda e Sudest Asiatico (Brunei, Cambogia, Filippine, Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Tailandia, Timor Est)

: Nuova Zelanda e Sudest Asiatico (Brunei, Cambogia, Filippine, Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Tailandia, Timor Est) DAZN : Giappone

: Giappone HTV e VTVCAB : Vietnam

e : Vietnam MACAU CABLE TV : Macao

: Macao MIGU : Cina

: Cina SPOTV : Corea del Nord, Corea del Sud

: Corea del Nord, Corea del Sud VOOT SELECT: Subcontinente Indiano (India, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)

AFRICA

SUPERSPORT : Africa Sub-Sahariana (Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Eritrea, eSwatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mayotte, Mozambico, Namibia, Nigeria, Niger, Riunione, Ruanda, Sant’Elena e Ascensione, São Tome e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sudafrica, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe, Zambia)

: Africa Sub-Sahariana (Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Eritrea, eSwatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mayotte, Mozambico, Namibia, Nigeria, Niger, Riunione, Ruanda, Sant’Elena e Ascensione, São Tome e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sudafrica, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe, Zambia) CANAL+ AFRIQUE: Paesi francofoni dell’Africa Sub-Sahariana (Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Congo, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Mali, Niger, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Togo)

Verrà inoltre trasmessa in chiaro una partita per ogni giornata da emittenti nazionali in determinati Paesi, iniziando da Ghana e Kenya.