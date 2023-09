Al via la nuova campagna marketing di XTB, in collaborazione con Iker Casillas

XTB, fintech globale che offre sia una piattaforma che un’app di investimento online tra le più popolari, ha annunciato oggi il lancio della nuova campagna di branding omnichannel in ben 12 mercati simultaneamente. I nuovi spot portano gli spettatori nell'”Universo XTB”, un mondo all’interno dell’app mobile.

Con la nuova campagna, la società invita gli spettatori a intraprendere un viaggio all’interno dell’Universo XTB, consolidando ulteriormente la propria collaborazione con Iker Casillas (nella foto in primo piano), il leggendario portiere della nazionale spagnola e del Real Madrid, nonché ambasciatore globale del brand, che funge da guida e presenta le opportunità di investimento disponibili nell’app XTB.

Dal 1° ottobre, la campagna relativa alle azioni reali con 0% commissioni andrà live per i mesi di ottobre e novembre tramite Addressable TV Digitale. Per la loro realizzazione, XTB si è appoggiata a Publitalia ’80, la concessionaria pubblicitaria delle reti Mediaset, e comprende VOD (video on demand sulla piattaforma di Mediaset Infinity), e DAI (dynamic ad insertion).

“Nella nostra nuova campagna, gli investitori sono protagonisti dei nostri spot che ci consentono di scoprire al meglio le loro scelte ed esperienze di investimento. Per ciascuno, l’Universo XTB è il luogo in cui investire” – ha affermato Omar Arnaout, CEO di XTB. – “Che si tratti di azioni, Azioni Frazionate, ETF o CFD, i nostri clienti hanno innumerevoli possibilità di investimento attraverso la nostra app. Stiamo lavorando duramente per aggiungere ancora più segmenti di mercato e abbiamo appena lanciato un nuovo prodotto per gli investimenti passivi in ​​Romania che sarà presto esteso anche ad altri mercati”.

La campagna è composta da due spot dinamici con trame diverse: il primo presenta l’ampia selezione di prodotti di investimento disponibili tramite l’app, mentre il secondo sottolinea la possibilità di investire in azioni ed ETF con 0% commissioni* con XTB.

“Il nostro primo investimento strategico nei media televisivi italiani segna un significativo passo avanti in questo mercato in continua espansione”, sottolinea Giulia Mazzonetto, Head of Marketing Italian Branch. “L’obiettivo del nostro impegno nel consolidamento del brand in Italia è ampliare la portata del nostro messaggio per raggiungere un pubblico più vasto ed eterogeneo. Riteniamo che la televisione digitale ci possa offrire un’opportunità unica per comunicare la nostra visione in modo coinvolgente e incisivo.”

XTB, per questo lancio, ha voluto al suo fianco il suo ambassador globale Iker Casillas, con il quale ha prolungato il contratto nell’aprile 2023, e che continuerà a promuovere le piattaforme di investimento XTB sui mercati chiave.