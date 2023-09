Havas Play e BKT Tires rafforzano la partnership per i Mondiali di curling

Il network internazionale ha siglato un altro accordo con lo storico partner BKT espandendo la sua presenza nel mercato canadese con un accordo di 3 anni.

Havas Play continua il suo hit and roll nel mondo delle sponsorizzazioni sportive. Il network – che mette al centro sport marketing, fan engagement, influencer marketing, experiential and live activation – ha facilitato un nuovo accordo per il suo global partner BKT Tires.

BKT, azienda attiva nella produzione di pneumatici Off-Highway, ha ampliato il suo impegno nel mondo del curling diventando title sponsor delle prossime 3 edizioni dei Mondiali che avranno luogo in Canada, a partire dalla 2024 BKT World Women’s CurlingChampionship. Per il brand, poter collaborare in un evento così importante, è un grande traguardo che permette all’azienda indiana di lasciare il proprio segno in quello che viene considerato uno degli sport invernali più popolari in Canada e, soprattutto, nella competizione femminile più seguita del Paese.

L’accordo copre inoltre tutti gli eventi collaterali di Curling Canada durante tutta la “Season of Champions”, partendo dal torneo “PointsBet Invitational” che partirà il 27 settembre a Oakville, in Ontario.

La passione dei tifosi, la determinazione dei giocatori e l’attenzione alle comunità e al territorio sono solo alcuni dei valori condivisi sia da BKT Tires che da Curling Canada. Ed è qui che entra in gioco il ruolo di Havas Play che si pone sempre l’obiettivo di connettere il brand ai suoi consumatori attraverso sponsorizzazioni sportive efficaci e concrete.

Havas Play e BKT Tires lavorano insieme dal 2018. Il brand, durante questo periodo, ha chiuso importanti Title Sponsorships come la Serie BKT e la Ligue 2 BKT nel calcio, la BKT EuroCup di basket e la BKT United Rugby Championship. L’azienda ha anche firmato e rinnovato importanti partnership come la Coppa del Mondo di Rugby Francia 2023, LaLiga EA Sports in Spagna, la KFC Big Bash League in Australia e la Turkish Airlines EuroLeague.

È proprio questo ciò che Havas Play intende quando parla di meaningfulness: ascoltare i bisogni del proprio cliente, cercando di essere innovativo negli action plan e, soprattutto, cucire progetti ad hoc trovando il giusto approccio per ogni sponsorizzazione sportiva.

Lucia Salmaso, Managing Director BKT Europe: “Quando penso al Canada, la prima cosa che mi viene in mente sono i suoi vasti paesaggi, le persone amichevoli e, ovviamente, il curling di classe mondiale. Il nostro rapporto con Curling Canada non è nuovo e oggi sono veramente entusiasta nel dire che la nostra partnership non solo va avanti, ma si sta addirittura rafforzando. Per i prossimi tre anni contribuiremo come Title Sponsor dei Campionati del Mondo in Canada. Il nostro viaggio inizierà nel 2024 con la 2024 BKT World Women’s Curling Championship”.

Edoardo Alzetta, Head of Sport Havas Play: “La nostra partnership duratura con BKT Tires è la testimonianza del nostro impegno condiviso nel dinamico mondo dello sport. Mentre noi intraprendiamo insieme questo nuovo capitolo, resta comunque la volontà reciproca di crescere e continuare a rafforzare il rapporto tra Havas Play e BKT Tires potenziando la nostra sinergia giorno dopo giorno, anno dopo anno e accordo dopo accordo”.