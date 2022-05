Al via il Charity Night Gala della SporTogether Foundation

La SporTogether Foundation è pronta per la “Charity Night Gala”, in programma lunedì 30 maggio alle ore 20, presso il Crowne Plaza hotel di via Aurelia Antica 415.

La serata di beneficienza organizzata dalla Fondazione avrà come obiettivo la raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal conflitto RUSSIA- UCRAINA e tale ‘mission’ verrà realizzata grazie alla preziosa collaborazione con UNHCR ITALIA, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Saranno molti gli ospiti che arricchiranno il ‘parterre’ della serata, grazie alla sensibilità mostrata da artisti, personaggi del mondo della cultura e della politica e da ex calciatori.

La lista dei ‘campioni’ sarà arricchita dai nomi di Luca Toni, Alberto Gilardino, Marco Amelia, Simone Perrotta, Dario Dainelli (ex capitano della Fiorentina), Davide Moscardelli, Federico Viviani, Morgan De Sanctis e di Alberto Aquilani.

Tra le ‘guest’ presenti, invece, spiccano i nomi di Valeria Marini, Lorella Cuccarini, Elda Alvigini (attrice, tra le altre, della serie ‘I Cesaroni’), Leonardo Gassman (cantante relazione di Sanremo giovani), Erminio Sinni, Manuel Bortuzzo, Antonio Giuliani, la principessa Caracciolo, Beppe Convertini, Matteo Branciamore.

Anche la politica italiana ha deciso di aderire all’iniziativa della Sportogether. Ospiti l’on. Ettore Rosato, la sen. Daniela Sbrollini (nella foto in primo piano), la sen. Annamaria Parente, il sen. Ernesto Magorno e l’on. Marco Di Maio.

A margine del Charity Night Gala verrà realizzata un’asta benefica con le maglia di gioco, originali e utilizzate durante le partite, di giocatori quali Ibrahimovic, Abraham, Insigne, Immobile, Chiellini, Barella, Amelia, Roby Baggio e della calciatrice Serturini.