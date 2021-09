Al via gli Stati Generali Mondo Lavoro dello Sport 7/10 settembre 2021, in presenza e in diretta on line da Torino

Torino, 7-10 settembre 2021: la manifestazione dedicata allo Sport italiano, che nel 2020 aveva registrato 60 relatori e un pubblico di circa 3.400 presenze online, torna finalmente anche in presenza, alla luce degli allori olimpici e degli investimenti riservatigli dall’Europa, per fare il punto su obiettivi e politiche istituzionali per il settore, impatto su economia e lavoro, grandi eventi, diversitye inclusion, nuove competenze, scuola, educazione e comunicazione sportiva.

“Lo sport è un ascensore sociale, è un argine al razzismo, è uno strumento di coesione soprattutto nei momenti difficili come quelli che abbiamo vissuto”.

Queste le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Tra orgoglio nazionale per le 40 medaglie olimpiche e i migliori risultati di sempre alle paralimpiche e il riconoscimento del ruolo di coesione sociale dello sport, il Governo con il contributo dell’Europa si appresta a spendere un miliardo di euro del PNRR per le strutture sportive e sportive-scolastiche.

Il Presidente del CONI Malagò aveva infatti già sottolineato i problemi strutturali di un paese che si emoziona per le vittorie ma non crede nell’attività sportiva scolastica e quindi non ci ha mai investito una lira.

L’intenzione di Draghi appare essere quella di imboccare una strada diversa, più simile a quella di molti altri paesi europei, nei quali lo sport è materia non marginale di insegnamento scolastico e di sviluppo dei ragazzi.

In questo clima promettente, nonostante l’anno passato pesantemente segnato, anche in questo comparto, dagli effetti depressivi della pandemia, gli “Stati Generali Mondo Lavoro” (nella foto in primo piano una immagine di archivio di Pier Carlo Barberis – promotore dell’iniziativa) si focalizzano per 4 giorni su presente e futuro dello Sport, con istituzioni, atleti e player di un settore fondante della nostra Next Generation.

L’evento nazionale è trasmesso in diretta on line da Torino, con doppio appuntamento quotidiano – ore 10.00 / 12.00 e 15.00 / 17.00 – accessibile gratuitamente al pubblico on line.

Tra i protagonisti a confronto, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Valentina Vezzali che insieme con la sindaca Chiara Appendino darà il via agli Stati Generali il giorno 7 settembre.

Altre personalità di rilievo animeranno le restanti 3 giornate, come il membro della Commissione Europea Sport e Cultura Gianantonio Da Re, la presidente del comitato paralimpico del Piemonte Silvia Bruno, il Program Manager and domain expert at Genova the Grand Finale Luca di Liberto, il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Italia Spa Vito Cozzoli, il presidente Lega Basket Umberto Gandini, il Marketing & Sport Director FIGC Giovanni Sacripante, il presidente del Comitato Scientifico Prometeo Gianni Mazzonetto e una rappresentanza dei nostri migliori atleti tra i quali la fiorettista medaglia di bronzo 2021 Erica Cipressa.

Gli Stati Generali Mondo Lavoro dello SPORT sono parte degli Stati Generali Mondo Lavoro, un format nato nel 2019 su impulso di Pier Carlo Barberis con l’obiettivo di mettere in rete tutti gli attori appartenenti a settori chiave del lavoro e dell’economia in Italia.

Gli Stati Generali si avvalgono della competenza di un Comitato tecnico-scientifico che comprende 7 ex ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana: Nunzia Catalfo, Tiziano Treu, Cesare Salvi, Roberto Maroni, Cesare Damiano, Maurizio Sacconi ed Elsa Fornero.

In un anno complesso come il 2020, questa piattaforma unica in Italia è riuscita a coinvolgere in 54 eventi, 285 relatori e un pubblico di oltre 23.700 partecipanti.

Dieci i temi affrontati nel corso del 2021: la Montagna, i Trasporti, il Turismo, le Startup, il Mare, la Cultura, l’Architectural-Design, lo Sport e l’Italia, l’Agrifood, il settore Aerospaziale e Corporate Inclusion Awards.

Il programma

7/8/9/10 settembre 2021, ogni giorno, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00

Martedì 7 settembre 2021

Comune di Torino e diretta on line

Ore 10.00 – Istituzioni a confronto: obiettivi e politiche di rilancio

Chiara Appendino Sindaca di Torino

Fabio Consiglio Ten. Col. capo sezione addestramento Centro Sportivo Olimpico Esercito

Vito Cozzoli Presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Spa

Valentina Vezzali Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Sport)

Ore 15.00 – Le nuove competenze per l’evoluzione del settore sportivo

Adriano Bacconi Infront Sports & Media Agency manager

Cristiano Carugati Esperto marketing sportivo

Umberto Gandini Presidente Lega Basket

Fabio Poli Direttore organizzativo presso Associazione Italiana Calciatori

Barbara Ricci Presidente e amminsitratore delegato SportWide Group

Fabrizio Tencone Direttore Isokinetic Medical Group

Mercoledì 8 settembre 2021

Casa delle Tecnologie Emergenti e diretta on line

Ore 10.00 – I valori dello sport come supporto alla crescita della società e della diversity e inclusion

Maurizia Cacciatori Trainer motivazionale, ex atleta

Marta Cammilletti Schermitrice

Bruno Cerella Giocatore Basket – Fondazione Slums Dunk

Gabriele Gaudenzi Fondatore Onlus I Tetragonauti

Francesco Rotondi Managing partner LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners

Lara Tagliabue Project manager presso Fondazione Laureus Italia Onlus

Roberto Zecchino Vp Hr& Organization Bosch South Europe Owner “Allenarsi Per Il Futuro”

– Ore 15.00 – Economia e Sport

Paolo Carito Executive manager – docente in Sport Management

Dario Carloni Formatore, psicoterapeuta e psicologo dello Sport

Giovanni Sacripante Marekting & eSport Director FIGC

Marcel Vulpis Vice presidente Lega Pro

Giovedì 9 settembre 2021

CIM 4.0-Competence Center e diretta on line

Ore 10.00 – Scene di innovazione: Persone in movimento

Paolo Ariano CO-Founder Movendo Technology

Matto Beccatelli CTO of Biometrica

Marco Gastaldo Medico chirurgo Isokenetic

Giuseppe Smeraldi Presidente AIPTO

Simone Ungaro CEO e founder Movendo Technology

Ore 15.00 – Scene di innovazione: I luoghi dello Sport

Silvia Bruno Presidente del Comitato Paralimpico Piemonte

Gabriele Gaudenzi Fondatore Onlus I Tetragonauti

Roberto Gazzara Founder e CEO Snauwaert

Andrea Marenghi Research & development director Mondo Spa

Federico Pagliara Consulting & marketing business development manager Fondazione Sport City

Luca Tonin Università di Padova

Ore 17.30 – Raccontare lo Sport, tra tradizione e innovazione

Massimo Caputi Giornalista sportivo

Federico Ferri Direttore Sky Sport

Filippo Grassia Giornalista, scrittore e dirigente sportivo

Gianni Mazzonetto Presidente comitato scientifico Prometeo

Ivana Vaccari Giornalista e voce storica della RAI

Venerdì 10 settembre 2021

CIM 4.0-Competence Center e diretta on line

Ore 10.00 – Rapporto tra Sport e Scuola, Educazione, Economia e Salute

Federica Berton Atleta fiorettista

Giulio Bosca Atleta

Erica Cipressa Atleta fiorettista

Gianantonio Da Re Membro della Commissione Europea Sport e Cultura

Nicola De Mattia CEO di Targa Telematics

Filippo Grassia Giornalista, scrittore e dirigente sportivo

Lamberto Lezzi Presidente di Prometeo in Venezia – Centro di Ricerca e Innovazione

Luca Martignago Atleta

Gianni Mazzonetto Presidente comitato scientifico Prometeo

Gianni Nobile Docente università IUAV di Venezia

Giovanni Stellin Professore Ordinario e Direttore della Scuola di Specialità in Cardiochirurgia presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Padova

Andrea Vidotti Manager sportivo

Ivana Vaccari Giornalista e voce storica della RAI

Alex Vinatzer Atleta

Alberto Zanatta Presidente di Tecnica Group

Ore 15.00 – I grandi eventi sportivi: le ricadute economiche occupazionali

Luca Di Liberto Program manager and domain expert at Genova the Grand Finale

Alberto Sacco Assessore al commercio Città di Torino – Comitato organizzatore ATP Finals