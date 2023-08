Adidas svela gli Official Match Ball della Champions League 2024

Con l’avvicinarsi delle fasi a gironi dei maggiori tornei europei, adidas ha deciso di svelare i palloni da gioco ufficiali per la UEFA Champions League 2023/24 (sabato 1° giugno allo stadio di Wembley di Londra) e la UEFA Women’s Champions League (26 maggio – stadio San James di Bilbao in Spagna).

Ispirati agli inni pre-partita che risuonano negli stadi prima dei calci d’inizio, i nuovi design rendono omaggio a queste sinfonie, ormai diventate iconiche.

Su uno sfondo argento metallizzato, la versione maschile dell’Official Match Ball integra una singola lettera del testo del coro immediatamente riconoscibile – “THE CHAMPIONS” – su ciascuna delle 12 stelle, in un ricco stile calligrafico. Le rappresentazioni visive dei toni musicali della canzone intersecano le stelle, in un sorprendente viola, rosso e blu – colori scelti appositamente per rappresentare la regalità calcistica che compete per l’ambito trofeo della UEFA Champions League.

L’introduzione di un inno personalizzato per la UEFA Women’s Champions League, nella stagione 2021/22, ha segnato l’inizio di una nuova alba per il torneo. In onore di quel momento, il nuovo design incorpora il testo della canzone in due degli accattivanti pannelli a stella del pallone, creando un unico motivo di testo circolare in arancione brillante. Le altre dieci stelle sono caratterizzate da una stampa ondulata viola e rosa, realizzata con le stesse parole dell’inno, ma ingrandite in modo significativo per creare un aspetto astratto e accattivante.

L’inno della UEFA Champions League è la colonna sonora della competizione dal 1992 ed è stato scritto dal compositore inglese Tony Britten, diplomato al Royal College of Music. La canzone, della durata di tre minuti, eseguita dalla Royal Philharmonic Orchestra e cantata dal coro dell’Academy of Saint Martin in the Fields, è composta da due brevi strofe e dal famoso coro, con testi nelle tre lingue ufficiali della UEFA: inglese, francese e tedesco.

L’inno della UEFA Women’s Champions League è stato sviluppato dall’agenzia musicale globale MassiveMusic in collaborazione con la UEFA. La versione finale, che si sente risuonare negli stadi di tutta Europa, è eseguita dal Groot Omroepkoor (Coro della Radiotelevisione Olandese), con testi anche nelle tre lingue ufficiali della UEFA.

Matthew Davidson, responsabile del Global Brand Marketing Football di adidas, ha dichiarato: “La scorsa stagione siamo stati viziati da due tornei che, ancora una volta, hanno dato evidenza di quanto siano speciali la UEFA Champions League e la UEFA Women’s Champions League come spettacoli calcistici.

Nel corso degli anni, l’inno è diventato un momento molto atteso del rituale pre-partita che fa da cornice a spettacoli calcistici di altissimo livello. Quando viene ascoltato, evoca una reazione emotiva inconfondibile da parte di giocatori e tifosi, generando un senso di prestigio ed eccitazione. Per questo motivo, per le adidas Official Match Balls di questa stagione, abbiamo voluto celebrare il ruolo importante che queste canzoni ricoprono”.

I palloni sono ottimizzati per far fronte alle esigenze del gioco moderno e incorporano una serie di tecnologie adidas per l’ottimizzazione delle prestazioni, tra cui la texture superficiale PRISMA che offre ai migliori giocatori europei precisione sul pallone. Il rivestimento esterno, presente su tutti i palloni ufficiali da gara della UEFA Champions League e della UEFA Women’s Champions League, offre una presa e un controllo sicuri sul pallone, mentre la struttura termicamente incollata e senza cuciture garantisce che i palloni mantengano la forma ottimale per offrire le massime prestazioni in campo.

I nuovi Official Match Balls sono già disponibili nei negozi adidas, in alcuni punti vendita selezionati e online su adidas.it.