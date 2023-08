Dazn acquisisce i diritti tv delle fasi finali della U.S. Open Cup 2023

Dazn ha annunciato l’acquisizione della trasmissione in esclusiva delle semifinali e della finale della “U.S. Open Cup“, la coppa nazionale di calcio degli Stati Uniti.

Delle 99 squadre che hanno preso parte a questa edizione del torneo, il 24 agosto saranno in quattro a scendere in campo per guadagnarsi un posto in finale. L’Inter Miami, capitanata da Lionel Messi, volerà a casa dell’FC Cincinnati per sfidare la capolista della MLS – il match sarà commentato in lingua italiana da Dario Mastroianni. Subito dopo sarà la volta diHouston Dynamo-Salt Lake City. Le due squadre vincenti si incontreranno il 27 settembre per un’adrenalinica finale, alla vincitrice il titolo della “Lamar Hunt U.S. Open Cup 2023”.