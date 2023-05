Adidas lancia una maglia celebrativa. Dedicata alla stagione 2003/4 dell’Arsenal

Adidas e Arsenal hanno svelato oggi la maglia home dell’Arsenal per la stagione 2023/24, che celebra il 20° anniversario della stagione degli “Invincibili” con un look.

Ispirata al kit indossato dalla squadra dei record, la maglia si caratterizza per una nuova tonalità di rosso intenso, con manica bianca e un motivo a fulmini che scorre verticalmente dall’alto verso il basso.

Il nuovo kit si ispira allo spirito e all’atteggiamento della squadra degli “Invincibili” del 2003/2004, che segna l’inizio del 20° anniversario dell’imbattibilità dell’Arsenal in Premier League. Lo stemma dell’Arsenal, il logo adidas e le tre strisce lungo ogni manica sono tutti in oro, mentre il record della squadra di 26 vittorie e 12 pareggi in 38 partite in quella storica stagione è inciso sul lato della versione autentica del kit.

Ray Parlour, leggenda dell’Arsenal, ha dichiarato: “Giocare quella stagione di vent’anni fa, circondato da così tanti giocatori meravigliosi, è qualcosa che non dimenticherò mai, ed è fantastico vedere che stiamo celebrando la storia del nostro club presentando questa nuova maglia casalinga: credo che piacerà davvero a tutti i tifosi”.

La versione da campo della maglia è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY, ottimizzata per far sentire i giocatori a proprio agio mentre si esibiscono sul palcoscenico più importante, grazie alla tecnologia del tessuto traspirante che assorbe l’umidità e si asciuga rapidamente. La versione da tifoso della maglia è dotata di tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto.

Almeno il 70% di questo prodotto è costituito da una miscela di materiali riciclati e rinnovabili, a conferma dell’impegno costante di adidas nel contribuire a porre fine ai rifiuti plastici. All’inizio di quest’anno, adidas ha annunciato di essere in anticipo rispetto alla tabella di marcia che prevede la sostituzione del poliestere vergine con poliestere riciclato nei suoi prodotti, laddove possibile, entro la fine del 2024. Nel 2022, il 96% di tutto il poliestere utilizzato da adidas è poliestere riciclato.

Il nuovo kit sarà indossato per la prima volta sul campo quando l’Arsenal Women affronterà l’Aston Villa nell’ultima partita di WSL della stagione, sabato 27 maggio. Anche la squadra maschile indosserà il nuovo kit nell’ultima partita di Premier League in casa del Wolverhampton Wanderers, domenica 28 maggio.

La maglia home è disponibile per l’acquisto dal 26 maggio presso Arsenal Direct, i negozi Arsenal, i negozi adidas selezionati e online su adidas.it.