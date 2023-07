La FIVB Volleyball Nations League maschile 2023 è su SKY e in streaming su NOW

L’estate italiana continua con l’appuntamento della pallavolo: la FIVB Volleyball Nations League 2023 è in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Il torneo entra nella fase decisiva e si apre la terza e ultima settimana di sfide eliminatorie. Gli Azzurri sono in piena corsa per la qualificazione alla Final Eight: attualmente sono in settima posizione, con 5 vittorie e 15 punti, e affrontano le ultime quattro partite della Pool 6 nella Moa Arena di Pasay City (Filippine).

Si parte domani, martedì 4 luglio alle 9, con la suggestiva sfida con il Brasile, in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW. L’Italia torna in campo contro il Canada giovedì 6 sempre alle 9, live su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW. Il giorno dopo, venerdì 7, in diretta alle 9 su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW la partita contro la Slovenia. Gli Azzurri chiuderanno la settimana sabato 8 alle 13 contro il Giappone, in diretta su Sky Sport Summer e NOW. Le telecronache sono di Stefano Locatelli, i commenti tecnici di Andrea Zorzi.