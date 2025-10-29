Adidas-EuroLeague Basketball: nuovo rinnovo quadriennale.

La EuroLeague Basketball e Adidas hanno annunciato il rinnovo della loro collaborazione fino al 2029. L’accordo consolida un legame iniziato nel 2014 e conferma la volontà del brand tedesco di sostenere la crescita del basket europeo, dalla base fino all’élite.

“Adidas è un partner fondamentale da oltre dieci anni. Insieme abbiamo contribuito a far evolvere il basket, tanto a livello professionistico quanto nella formazione giovanile.”— Gawain Davies, Direttore commerciale EuroLeague Basketball.

Adidas continuerà a essere partner titolo dell’Adidas NextGen EuroLeague, torneo dedicato ai giovani talenti del basket europeo. Dal 2022, il brand ha introdotto squadre ufficiali in ogni tappa del torneo, riunendo i migliori prospetti provenienti da tutto il continente.