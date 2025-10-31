Dazn continua a crescere nel volley. Apre all’A2 Credem Banca.

Da questa stagione, DAZN amplia la propria offerta dedicata al volley con l’arrivo della Serie A2 Credem Banca 2025/2026, trasmessa in esclusiva e disponibile anche in modalità gratuita, per permettere a tutti gli appassionati di vivere da vicino la passione e l’intensità del secondo campionato nazionale.

Un’occasione per scoprire i nuovi protagonisti del movimento, le giovani promesse pronte a emergere per raggiungere la massima serie e le piazze storiche che fanno della Serie A2, un torneo capace di unire tradizione e futuro. Dalla Del Monte Coppa Italia A2 alla Del Monte Supercoppa A2, passando per tutti i momenti della Regular Season fino ai Play Off che varranno la promozione in SuperLega Credem Banca, DAZN racconterà una stagione ricca di emozioni, punto dopo punto.

Gli appassionati si apprestano a vivere un altro emozionante fine settimana di grande pallavolo, con un calendario avvincente. Ad aprire il turno sarà Rinascita Lagonegro – Gruppo Consoli Sferc Brescia (sabato 1° novembre, ore 16:00): una sfida delicata tra una squadra in cerca di continuità e la terza forza del campionato, determinata a confermare il proprio momento positivo e a tenere il passo delle capoliste.

credits photo Dazn ufficio stampa

Domenica 2 novembre i riflettori saranno puntati su Abba Pineto – Banca Macerata Fisiomed MC (ore 16:00), confronto di vertice tra due delle protagoniste di questo avvio. Grande equilibrio anche nel duello tra Tinet Prata di Pordenone – Emma Villas Codyeco Lupi Siena (ore 17:30), che mette di fronte due squadre solide e ambiziose, e in Campi Reali Cantù – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro (sempre alle 17:30), sfida diretta tra formazioni in cerca di riscatto e punti preziosi per risalire la classifica. Alle 18:00 spazio a tre match che promettono grandi emozioni: Consar Ravenna – Prisma La Cascina Taranto, con la formazione ravennate decisa a dare battaglia a un’avversaria in crescita; Romeo Sorrento – Sviluppo Sud Catania, sfida ad alta tensione tra due squadre che cercano riscatto e punti vitali; e infine Essence Hotels Fano – Virtus Aversa, che chiuderà il turno con una gara tra una formazione, Aversa, in piena corsa playoff e un’avversaria determinata a imporsi davanti al proprio pubblico.

Con l’arrivo della Serie A2 Credem Banca, il portfolio volley di DAZN si arricchisce ulteriormente, offrendo una visione ancora più completa e coinvolgente del movimento pallavolistico italiano. Insieme alla Serie A1 Tigotà, alla SuperLega Credem Banca, alla CEV Champions League, alla Volley Nations League, ai Mondiali e ai Mondiali per Club, DAZN continua a raccontare la pallavolo in tutte le sue forme: dalle grandi arene internazionali ai palazzetti più appassionati d’Italia. Un racconto che unisce talento e passione, generazioni e territori, in un’unica esperienza capace di celebrare ogni battito, ogni gesto e ogni emozione di uno sport che non smette mai di stupire.