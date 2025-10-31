Diritti tv – La Maratona di New York City su DAZN.

L’appuntamento sarà visibile sull’app leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo, tramite i canali Eurosport. Domenica 2 novembre, le strade della Grande Mela tornano a riempirsi di pettorine e applausi per la Maratona di New York, l’ultimo appuntamento del 2025 delle World Marathon Majors, nonché corsa simbolo del running mondiale, giunta alla sua 54ª edizione. Quest’anno, quell’energia contagiosa arriva anche su DAZN, che attraverso i canali Eurosport trasmetterà in diretta la corsa più iconica del mondo, tra emozioni, fatica e traguardi da ricordare.

Saranno oltre 50mila gli atleti in gara, provenienti da più di 130 Paesi – tra cui 2.600 italiani – pronti ad attraversare i cinque distretti della città, dal Verrazzano Bridge fino al traguardo nel cuore di Central Park, lungo un percorso che è ormai leggenda. La gara prenderà il via alle 14:35 (orario italiano) con la partenza femminile, seguita alle 15:05 (orario italiano) da quella maschile. Nella Big Apple, tra leggende e superstar, a tenere alti i colori azzurri, torna – per la sua quarta partecipazione – il fondista pisano campione d’Europa 2014 Daniele Meucci.