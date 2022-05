Adidas e UEFA presentano il pallone ufficiale della finale di Champions League 2022

(di Antonio Spina) – Adidas (brand tedesco leader nella produzione di abbigliamento sportivo in Europa e secondo a livello mondiale) e UEFA hanno presentato l’official ball della finale di Champions League.

Sabato 28 maggio, lo Stade de France di Saint Denis a Parigi sarà il teatro della finale n.67, inizialmente prevista alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, e dopo sostituita a causa del conflitto russo-ucraino e le conseguenti sanzioni applicate da FIFA e UEFA a tutto il movimento calcistico russo.

Per l’atto conclusivo della UEFA Champions League 2022, il pallone ideato da Adidas avrà stampato un messaggio simbolico, ovvero la parola pace in inglese e cirillico, “Peace-мир”, in favore dello stop alla guerra. Il design della palla è minimal ed il colore principale è il bianco, come sinonimo di tregua e unità. Eliminata la grafica con un richiamo alla città di San Pietroburgo, dopo il trasferimento della sede della finale. Il pallone della finale di Champions League sarà privo di ricadute commerciali, poiché non sarà messo in vendita negli store, ma andrà all’asta dopo l’incontro e il ricavato sarà devoluto all’UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.