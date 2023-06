Adidas e Manchester United presentano l’Home kit 2023/24

Adidas ha presentato la nuova maglia Home del Manchester United per la stagione 2023/24, ispirata al patrimonio industriale di Manchester. Incarnando lo spirito di Manchester, il nuovo kit presenta un design con l’iconica “Rosa Rossa” in un motivo geometrico, ispirato al ponte tra Manchester e Salford costruito durante la Rivoluzione Industriale.

Il ponte sul fiume Irwell è un simbolo duraturo del profondo legame dei mancuniani con l’eredità industriale della città. È considerato un simbolo di forza di Manchester e di come – attraverso la “Rivoluzione Industriale” – la città abbia influenzato il mondo intero. Il nuovo kit si ispira all’identità culturale della città e al suo ricco patrimonio, incarnando al tempo stesso l’impegno e l’amore dei tifosi per il club. È un’affermazione della convinzione senza tempo del club di avere successo, sempre e comunque. Il nuovo motivo si inserisce in un disegno a blocchi prevalentemente rosso, con lo stemma del club e il logo adidas in bianco sul petto. Completa il design il colletto a girocollo in maglia piatta a righe, con i colori del club rosso, bianco e nero.

Inigo Turner, Design Director di adidas Football, ha dichiarato: “Il sostegno e il legame indissolubile che i tifosi del Manchester United hanno con il loro club e la loro città è unico e per l’edizione di questa stagione della maglia Home ci siamo ispirati proprio a questo, celebrando il patrimonio industriale della città. La Rosa Rossa è un simbolo che evoca un grande senso di orgoglio nella gente di Manchester, legando indissolubilmente il club alla sua ricca storia. Il design rappresenta davvero la gente e la città che rendono il Manchester United ciò che è oggi, e non vediamo l’ora di vedere tifosi e giocatori uniti in una sola maglia, durante quella che sarà una stagione importante per il club“.

Il nuovo home kit sarà indossato per la prima volta quando il Manchester United giocherà contro il Leeds United FC in Norvegia il 12 luglio. La maglia sarà disponibile per l’acquisto a partire da oggi, 27 giugno, nei negozi del Manchester United, nei negozi adidas selezionati e online su adidas.it.