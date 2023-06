Ciclismo: un successo televisivo per i campionati italiani di Comano Terme. Il debutto storico su Eurosport

Si sono chiusi i Campionati italiani di ciclismo, un appuntamento, quello dei Comano Terme, che ha goduto della diretta televisiva per la prova in linea maschile (Rai2) e quella femminile (Rai Sport). Per le donne si è trattato di una prima volta storica, ma in effetti la rassegna tricolore femminile aveva goduto di questo trattamento. La produzione, curata da Rai, ha registrato inoltre un’altra novità legata alla distribuzione internazionale dell’evento.

Commissario Straordinario Cesare Di Cintio (nella foto sotto) che ha svelato all’agenzia Sporteconomy alcuni dati. A curare questi aspetti è la Lega del Ciclismo professionistico , guidata dalche ha svelato all’agenzia Sporteconomy alcuni dati.

“Abbiamo lavorato molto per garantire un’adeguata copertura media degli appuntamenti trentini. La diretta delle prove su strada e la distribuzione internazionale sono necessari per valorizzare questi appuntamenti racchiudono dei contenuti che meritano di essere conosciuti. Inoltre dal 2024 i Campionati Italiani saranno completamente gestiti da Lega Ciclismo e stiamo già lavorando anche in tal senso”.

Guardando ai numeri: “La corsa del sabato è stata trasmessa su Rai2 ed ha fatto registrare un share del 4,05% con 375.000 spettatori medi. Per le donne invece, trasmesse da RaiSport, si è registrato un share del 2,05% con 182.000 spettatori medi”.

I riscontri a livello internazionale: “Riguardo la live distribution, l’evento è stato trasmesso a livello digitale su Eurosport.com e su D+ in tutti i paesi d’Europa (EU). Su piattaforma GCN+ in 207 paesi a livello mondiale. In Italia anche su canale TV lineare Eurosport (disponibile, su Sky, DAZN e TIM VISION). Insomma una copertura importante che gratifica il lavoro di tutti”.