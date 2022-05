Acqua Lete nuovo main sponsor della FIJLKAM per il prossimo quadriennio

Acqua Lete è Main Sponsor della Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali per il prossimo quadriennio.

“Siamo orgogliosi di abbinare il nostro marchio a quello della FIJLKAM, una Federazione dall’indiscusso prestigio internazionale che vanta una storia ultracentenaria fatta di grandi successi e fra le principali in Italia per numero di tesserati e praticanti – commenta il Presidente di Acqua Lete Nicola Arnone.

“Avere Acqua Lete come nostro sponsor ci soddisfa molto – è il commento del Presidente FIJLKAM Domenico Falcone – data l’attenzione costante che tale marchio riserva al mondo dello Sport. Ma non solo: sono molti i punti in comune tra la FIJLKAM ed il marchio Acqua Lete in termini valoriali e di cultura della salute. Infatti i nostri sport del Judo, della Lotta, del Karate e delle Arti Marziali non mirano solo al raggiungimento dei risultati sportivi, ma anche alla crescita del Campione in ogni suo aspetto ponendo estrema cura alla sua salute ed al suo benessere. Ecco perché la scelta di Acqua Lete si rivela per noi vincente e reciprocamente importante.”