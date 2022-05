Il presidente Uefa Aleksander Ceferin ai microfoni di Sky Sport. Intervista in onda mercoledì 25 maggio in uno speciale dedicato

Il presidente UEFA Aleksader Ceferin (nella foto in primo piano) ha parlato ai microfoni di Sky Sport in una lunga intervista, in onda mercoledì 25 maggio su Sky Sport in versione integrale all’interno di uno speciale dedicato. Tanti i temi trattati, tra cui il calcio femminile e l’Europeo estivo, il momento del calcio italiano, la Super Lega, la nuova Champions League, la candidatura agli Europei 2032 in Italia, la Conference League, il rapporto con José Mourinho e il momento che sta attraversando l’Ucraina con possibili sviluppi per il mondo del pallone nei prossimi mesi. Di seguito due passaggi dell’intervista, in onda oggi su Sky Sport 24.

A Torino per la finale di Champions League. Lo sviluppo del calcio femminile è la rivoluzione più importante nel calcio del nuovo millennio?

Lo sviluppo del calcio femminile è molto veloce. Abbiamo investito molto nell’educazione e in altre risorse, ma per UEFA tutti gli aspetti di sviluppo del calcio sono importanti. Il calcio femminile è molto importante, ma allo stesso modo anche il calcio giovanile. Il calcio sta diventando una cosa grande, così come quello femminile, se paragoniamo il calcio femminile di oggi con quello di 5 anni fa, oggi è davvero un altro sport.

Cosa fa l’UEFA per promuovere il calcio femminile nelle aree in cui questo è meno sviluppato?

Eventi come quello di oggi, la finale di Champions Femminile… la centralizzazione dei diritti, investire denaro nella formazione di ragazze e degli allenatori ci permette di promuovere il calcio al femminile negli stati in cui non è così sviluppato. Basti pensare che 10 anni fa c’erano parti d’Europa in cui si pensava che le donne non potessero giocare a pallone e che il calcio fosse solo per gli uomini. Credo che adesso nessuno in Europa possa più pensarlo.