ACF Fiorentina: maglia Kappa nel solco della tradizione. Domina il colore viola.

Giallo notturno per la nuova maglia dell’ACF Fiorentina (per la stagione 2020-2021), prodotta da Robe di Kappa (brand del portfolio BasicNet). Il club dell’imprenditore italo-americano Rocco Commisso ha terminato infatti il rapporto con Le Coq Sportif (fornitore tecnico nell’ultima stagione).

Sul sito dell’azienda piemontese ieri è apparsa, per poche ore, prima di essere “oscurata”, una maglia Home caratterizzata dal tipico colore viola (come anticipato da Violanews.com). Nella realtà questa versione sarebbe il prodotto studiato da Kappa solo per la fan base fiorentina (ad un prezzo di lancio. Confermati gli sponsor della precedente stagione agonistica: Mediacom (main sponsor e azienda di riferimento del presidente Commisso), Estra (sleeve sponsor).