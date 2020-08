MACRON E BOLTON WANDERERS ANCORA INSIEME

I “vagabondi di Bolton”, chiamati così per la difficoltà iniziale a trovare un campo in pianta stabile, tanto dall’andare avanti e indietro dal campo di gioco ad una fattoria, dove spesso finivano i palloni calciati dagli atleti durante le partite, dal momento che il terreno di gioco non era protetto da alcuna recinzione, vantano nel proprio palmares ben 4 Coppe d’Inghilterra e una Charity Shield.

Quello tra Macron e Bolton Wanderers è un rapporto che riprende, dopo una breve pausa, con un nuovo progetto. In concomitanza con l’annuncio dell’accordo, Bolton Wanderers e Macron hanno svelato anche la nuova maglia ‘Home’ per la prossima stagione. Il nuovo kit casalingo dei “Trotters” è con collo a V bordato di rosso. Il corpo centrale della maglia è bianco e caratterizzato da un fine rigato tono su tono, mentre le maniche sono in blu navy. Sulle spalle sono presenti due bande con righe verticali che sfumano daI blu navy al rosso. Il backneck è personalizzato e nel retrocollo è stampata l’immagine dell’elefante e del castello, simboli di Bolton, con la scritta SUPERA MORAS.

“Il calcio inglese è per Macron una ‘seconda casa’. Molti club di altissimo valore sportivo e storico ci hanno scelto come partner tecnico ed è quindi importante poter annoverare tra questi anche il Bolton Wanderers che ritroviamo per poter intraprendere un nuovo cammino e per poter sviluppare insieme un nuovo progetto – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – Conosciamo molto bene la storia di questo club e i suoi tifosi e siamo convinti che potremo di nuovo sviluppare insieme una linea di abbigliamento unica e dedicata ai giocatori e ai fans dei Trotters”.