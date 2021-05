AC Reggiana (Serie B) entra ufficialmente nel mondo degli eSports

La passione granata approda nel mondo del calcio virtuale. A rappresentare la squadra di eSports, nata dalla partnership tra AC Reggiana e Gorilla Gaming, saranno i due pro-player Filippo “Shamonna27” Romani, nativo di Scandiano, e Francesco “kekko_27” Ritrovato. Già compagni di squadra e co-capitani del team pro-club di eFootball PES 2021, potranno contare sull’apporto come prima riserva di Tommaso “AlfredoNava121″ Romani, fratello di Filippo e anche lui nato a Scandiano.

I giocatori prenderanno così parte al campionato BeSports 2020/21, la competizione ufficiale italiana eSports delle squadre della Serie B che verrà giocata su eFootball PES 2021 di Konami, licenziatario esclusivo anche in questa occasione dei diritti della Serie BKT nel mondo dei videogiochi anche per la stagione 20/21. L’organizzazione e la gestione dell’intero progetto sarà a cura di WeArena Entertainment S.p.A., società leader nell’organizzazione di eventi online ed itineranti e primo network di parchi di intrattenimento digitali a tema in Italia. (fonte: AC Reggiana)