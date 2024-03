AC Monza, Fininvest pronta a cedere il 60% delle proprie quote a Orienta Capital Partners

Il fondo specializzato in investimenti intersettoriali, con sedi a Milano, Forlì e Reggio Emilia, dovrebbe acquisire il pacchetto di maggioranza del club brianzolo tramite un vendor loan.

Non è da escludere che possano essere cedute anche quote di minoranza a Evangelos Marinakis, l’armatore greco già azionista di maggioranza dell’Olympiakos Pireo e del Nottingham Forest

(di Davide Pollastri) – Circa 100 milioni di euro. Questa potrebbe essere la cifra che, attraverso un vendor loan (un accordo finanziario in cui il venditore fornisce al compratore un prestito per acquisire beni dallo stesso venditore, consentendo al compratore di pagare a rate anziché in un’unica soluzione), permetterà a Orienta Capital Partners di diventare il maggiore azionista dell’Associazione Calcio Monza, attualmente decima in Serie A.

La società brianzola, nella quale Fininvest, nei suoi 6 anni di patronato, ha investito circa 200 milioni di euro, ha un valore stimato tra i 120 e i 150 milioni di euro, tanti ma non troppi per una realtà che, dallo sbarco in Serie A, tra ricavi commerciali, diritti tv e botteghino è arrivata a fatturare circa 60 milioni di euro.

Tra le holding interessate all’acquisizione, tra le quali sono più volte spuntati gli arabi di PIF (fondo sovrano dell’Arabia Saudita), quella più vicina al traguardo pare essere proprio la Orienta Capital Partners guidata dal capo cordata l’imprenditore Augusto Balestra.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘, il closing potrebbe avvenire a maggio, giusto in tempo per consentire alla nuova proprietà di pianificare la nuova stagione e, secondo il parere dei tifosi più pessimisti, di cedere i giocatori più interessanti (Colpani e Di Gregorio) per iniziare a recuperare una parte della cifra investita nell’operazione in esame.