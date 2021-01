AC Milan: accordo con l’app Jeeny per crescere in Medio Oriente

(di Alessandro Presta) – AC Milan ha firmato una partnership con l’app di ride-hailing (servizio di auto con autista tipo Uber) denominata “Jeeny“. La collaborazione permette di far crescere il brand in Medio Oriente, dove, secondo quanto riporta il portale specializzato “Sportbusiness,” Jeeny è già la seconda applicazione più popolare in questo settore.

La partnership pluriennale coprirà l’Arabia Saudita (l’app araba ha il quartier generale a Riyadh) la Giordania e gli Emirati Arabi Uniti, il marchio diventa dunque “Official On Demand Transportation Partner” della prima squadra maschile e femminile.

Il Milan, durante lo scorso anno, ha ristrutturato il proprio portafoglio di sponsorizzazioni al fine di creare una nuova strategia commerciale, con un inventario di brand disponibili ampliato. Jeeny si aggiunge così a Yabo Sports (leader di mercato nel servizio di giochi interattivi in Asia) come Regional Partner in Medio Oriente della società milanese.

A proposito di questa collaborazione è intervenuto Casper Stylsvig (Chief revenue officer di AC Milan) che ha dichiarato: “In qualità di squadra più giovane d’Europa, siamo davvero felici di unire le forze con un marchio giovane e dinamico come Jeeny. Condividiamo una visione e una mentalità moderne, che sicuramente ci aiuteranno a far crescere il nostro marchio nell’area mediorientale”.

Non è mancato un commento da parte di Eugen Brickcius (co-CEO di Jeeny): “Questa partnership con l’AC Milan, una delle squadre di calcio di maggior successo in Europa, è rivolta al nostro pubblico appassionato di questo sport. Siamo orgogliosi di dare il via al 2021 iniziando questa corsa con il nostro nuovo partner”.

Il Milan si è mosso molto in termini di marketing ultimamente. La scorsa settimana è stata lanciata la partnership con il videogioco spopolato negli ultimi anni Fortnite (collaborazione alla quale partecipano 23 squadre). Recentemente il club di Serie A ha ufficializzato l’accordo con Socios.com, con il lancio dei “$ACM Fan Token” su questa piattaforma nelle prossime settimane.