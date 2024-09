AC Milan: Grenade nuovo official protein bar e regional partner per l’Italia

AC Milan ha annunciato l’avvio di una nuova partnership con Grenade, il brand attivo nel mondo delle barrette proteiche già presente in oltre 80 Paesi nel mondo, che entrerà nella famiglia rossonera come Official Protein Bar Partner e Regional Partner per l’Italia.

Con l’avvio di questa partnership, viene introdotto anche il “Grenade AC Milan Most Explosive Player of the Month”: un premio mensile che Grenade e il Milan riconosceranno al giocatore che ha avuto la performance fisica “più esplosiva” del mese. Verranno valutate di mese in mese tutte le performance dei giocatori per definire alla fine dell’anno qual è stato il giocatore più esplosivo della stagione by Grenade.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan ha commentato: “Siamo lieti di accogliere Grenade come nuovo partner di AC Milan in Italia. Questa collaborazione rappresenta un’importante opportunità per entrambe le parti, e siamo entusiasti di lavorare insieme per promuovere l’eccellenza e l’innovazione nel campo dei prodotti ad alto contenuto proteico amati dagli sportivi, e non solo. Il premio ‘Grenade AC Milan Most Explosive Player of the Month’ rappresenta un’iniziativa che riflette i valori condivisi di impegno e performance.”

Francesco Meroni, Marketing Director del Gruppo Mondelēz International (multinazionale americana con sede nell’Illinois, nda) in Italia ha dichiarato: “L’ingresso nel mercato delle barrette proteiche con un marchio di successo come Grenade rappresenta per noi un’importante opportunità per presidiare un trend di consumo in costante crescita e con elevate potenzialità. La partnership con il Milan si pone al centro della nostra strategia di lancio in Italia e siamo certi che grazie a questa collaborazione e alle attività che svilupperemo insieme saremo in grado di far scoprire la qualità e il gusto della barretta proteica amata in più di 80 paesi al mondo al vasto pubblico italiano.” (fonte: AC Milan)



Il Gruppo Mondelez International, leader globale nel settore snacking, entra nel mercato delle barrette proteiche in Italia con il brand Grenade. A seguito dell’acquisizione avvenuta nel 2021, Mondelez International porta sugli scaffali italiani i prodotti Grenade, marchio britannico nato nel 2010 e amato da milioni di consumatori in oltre 80 Paesi.

La domanda di alimenti e integratori proteici è in rapida espansione e, nel 2023, ha registrato un aumento dell’8,4% rispetto all’anno precedente . Secondo il quinto rapporto annuale State of Snacking di Mondelez International, sempre più consumatori preferiscono gli snack ai pasti tradizionali, orientando le loro scelte verso prodotti che offrono benefici concreti come l’aumento dell’energia (75%), il miglioramento dell’umore (74%) e la coerenza con i propri obiettivi di fitness (70%).

In particolare, l’attenzione dei consumatori verso alimenti ricchi di proteine è cresciuta esponenzialmente. Nel 2023, infatti, ben 7,4 milioni di famiglie italiane hanno acquistato prodotti ad elevato contenuto proteico, evidenziando una penetrazione nel mercato pari a circa il 30%. In Italia, il mercato delle barrette proteiche vale circa 47 milioni di euro nel 2023, registrando una crescita del 16% rispetto all’anno precedente .