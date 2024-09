Si compone il CdA della RAI: Frangi e Marano per il cdx, Natale per AVS e Di Majo per i 5S

Ufficializzate le nomine del CdA Rai. Federica Frangi , giornalista del TG2, per Fratelli d’Italia, e Roberto Natale , già dirigente Rai, per AVS, sono i nuovi membri del consiglio di amministrazione della tv di Stato eletti dalla Camera stamane: alla prima sono andati 174 voti, al secondo 45 .

Antonio Marano e Alessandro Di Majo sono invece i due consiglieri di amministrazione Rai eletti al Senato. Il primo, indicato dalla Lega, è stato il più votato con 97 voti. Di Majo, già consigliere in quota M5s dal 2021, ha ottenuto 27 voti. Il Pd, ItaliaViva e Azione non hanno partecipato al voto per scelta politica.