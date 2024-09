Marketing: al via il lancio del progetto Chiliz Sports

Nell’ambito della sua missione di creare un ponte tra il mondo dello sport e quello cripto, Chiliz Group annuncia il lancio di Chiliz Sports, una divisione indipendente che si concentrerà sul potenziamento della posizione di leader del Gruppo nell’ecosistema SportFi e sulla valorizzazione del suo network globale nei settori sportivo e tecnologico, per esplorare sinergie e promuovere nuove opportunità di business.

Chiliz Group ha iniziato a costruire il legame tra sport e blockchain già nel 2018, con il lancio della piattaforma Socios.com e dei primi Fan Token, strumenti digitali che si sono affermati come potenti mezzi per il coinvolgimento e la monetizzazione dei fan. Attualmente, oltre 70 organizzazioni sportive in nove settori differenti si avvalgono dei Fan Token per far crescere, coinvolgere e premiare le loro community digitali.

Nel 2023, Chiliz ha compiuto un altro passo fondamentale con il lancio della Chiliz Chain, la prima blockchain dedicata allo sport. Questa infrastruttura ospita oggi un ecosistema in rapida crescita, composto da oltre 150 brand e organizzazioni sportive, aziende del mondo cripto e altre realtà che collaborano per promuovere l’innovazione.

L’evoluzione del mondo cripto, insieme ai cambiamenti nei quadri normativi e allo sviluppo di nuove applicazioni, ha incrementato le sinergie potenziali tra il mondo dello sport e quello tecnologico. Chiliz Sports nasce per cogliere queste opportunità, aiutando le organizzazioni dei due settori a identificare i partner più affidabili e raggiungere i propri obiettivi, garantendo allo stesso tempo sicurezza, fiducia e trasparenza.

Chiliz Sports sfrutterà la sua conoscenza approfondita di entrambi i mondi e il suo network unico, che include atleti d’élite, importanti proprietà sportive e aziende cripto a livello globale. L’obiettivo è facilitare nuove connessioni, offrire supporto, consulenza strategica e orientamento, assicurando un processo fluido e di successo.

A guidare la nuova divisione sarà Daniel Maglietta, Football Commercial Director di Chiliz, che ha già facilitato numerose partnership significative tra grandi proprietà sportive europee e i principali brand cripto.

Alexandre Dreyfus, fondatore e CEO di Chiliz Group, ha dichiarato: “Conosciamo a fondo i club e le proprietà sportive, avendo servito loro e i loro fan per oltre sei anni. Comprendiamo le loro esigenze, le loro priorità e sappiamo esattamente cosa funziona per loro e cosa no, oltre a ciò che muove il loro pubblico. Abbiamo anche una conoscenza approfondita delle aziende blockchain e di criptovalute, essendo parte integrante di questo ecosistema. Conosciamo il loro modo di operare, i loro obiettivi e le sfide che affrontano. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare valore per entrambi i settori, e Chiliz Sports rappresenta un entusiasmante nuovo passo in questa direzione.”

Daniel Maglietta, Managing Director e Co-Fondatore di Chiliz Sports, ha aggiunto: “Negli ultimi sei anni, non solo abbiamo acquisito una profonda conoscenza dei settori dello sport e cripto, ma abbiamo anche costruito connessioni straordinarie e un network senza pari, con i nomi e i brand più prestigiosi di entrambi i settori. I nostri partner conoscono il valore della nostra rete, poiché fin dalla fondazione abbiamo sempre favorito sinergie e opportunità. Ora, con Chiliz Sports, ancora più club, detentori di diritti e brand, sia nello sport che nel mondo cripto, potranno accedere a questa risorsa straordinaria.” (fonte: Chiliz)