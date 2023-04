Abodi (MinSport) punta l’indice sulla Sardegna dopo il flop America’s Cup

“Aver perso la possibilità di ospitare l’America’s Cup sarà per Cagliari e la Sardegna una grande “sconfitta” di carattere economico e sportivo della quale non si comprendono le ragioni, ma si avvertono le responsabilità. Mi auguro, a questo punto, che l’Italia possa avanzare un’altra candidatura autorevole per mettere in condizione America’s Cup Event di scegliere in ogni caso la nostra Nazione per un avvenimento di straordinario valore sportivo, anche in chiave tecnologica, dal grande impatto anche dal punto di vista turistico”, lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a La Gazzetta dello Sport.